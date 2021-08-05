برلماني: قناة السويس الجديدة ساهمت فى اختصار زمن رحلات السفن

قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن قناة السويس الجديدة ساهمت فى حل مشاكل الخاصة فى طول رحلات السفن المارة بقناة السويس، لأنها أدت إلى اختصار زمن رحلات السفن.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن نجاح مصر فى حل أزمة السفينة “ايفرجرين” كان أكبر دليل على أهمية وجود قناة السويس الجديدة ، لأنه لولا وجود قناة السويس الجديدة ومنطقة البحيرات لما كان تم حل أزمة السفينة “ايفرجرين”.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن قناة السويس الجديدة تعتبر أكبر ممر ملاحى فى العالم ، مشيرا إلى أن إيرادات قناة السويس زادت بعد إفتتاح قناة السويس الجديدة.

وتحل غدا الذكرى السادسة لافتتاح قناة السويس الجديدة «6 أغسطس عام 2015».