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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا أبو السعود: كريم بينكي يرطب البشرة ويمنع جفافها

دينا ابو السعود
دينا ابو السعود

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، إنه من الضروري عدم التعرض لأشعة الشمس  لفترات طويلة خاصة في فصل الصيف، ومن الضروري شرب المياه باستمرار عند التعرض لأشعة الشمس واستخدام كريم بينكي لترطيب وتفتيح البشرة.

 

وأضافت دينا أبو السعود في حوارها في برنامج "البيه والهانم" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن كريم بينكي يعمل على ترطيب البشرة بشكل كبير مما يجعلنا نتفادى جفاف البشرة والأشعة الضارة من الشمس.

 

وتابعت دينا أبو السعود: "كريم بنيكي به مكونات التوت البري والشاي الأخضر والزنك وفيتامين سي، ويعمل كريم بينكي على إزالة الخلايا الميتة ومواجهة التصبغات، ويمكن استخدام كريم بينكي في كل المناطق في الجسد وليس الوجه فقط.


فؤاد كريم بينكي 

 

قالت دينا ابو السعود:" كريم بينكي مناسب لجميع الأعمار، وجميع أنواع البشرة، موضحة أن الكريم آمن لأصحاب البشرة الحساسة، و يتم استخدامه فى أثناء الجلوس على الشواطئ و التعرض لـ الشمس، ومرخص من وزارة الصحة.

 

وأضافت  دينا أبو السعود، خلال حوارها مع الإعلامي ممدوح الشناوي ، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد» أن  "بينكي" غير موجود فقط على شكل كريم، بل إن الشركة أنتجت من نفس المكونات صابونة للبشرة، تحتوي على زيت الزيتون، وزبدة الشيا.
 


 

كريم بينكي بينكي البشرة ترطيب البشرة اخبار التوك شو

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