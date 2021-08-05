بحث التعاون بين الشرطة السودانية و "أف بي آي" في مجال التدريب

بحث رئيس هيئة التدريب في برئاسة قوات الشرطة السودانية الفريق شرطة عنان حامد عمر، مع وفد من مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي "أف بي آي"، برئاسة الملحق القانوني الإقليمي لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي ديب شوميكر، تعزيز سبل التعاون المشترك بين هيئة التدريب ومكتب التحقيقات الفيدرالي في جميع المجالات وعلى رأسها التدريب المتقدم.

وتناولت المباحثات رفع القدرات لمنسوبي الشرطة السودانية حسب البرنامج التدريبي لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الفريق شرطة عنان حامد، أن اللقاء يهدف الى تقديم الدعم الفني واللوجستي بجانب تفعيل البروتوكولات والاتفاقيات الثنائية بهدف اكتساب مهارات التدريب المتعددة لجعل منسوبي الشرطة أكثر جاهزية للقيام بواجباتهم فى حفظ وبسط الأمن والحد من ارتكاب الجرائم التقليدية والمنظمة.

من جانبه، أشاد رئيس الوفد الأمريكي، بالدور الذي تقوم به هيئة التدريب في تفعيل العمل التدريبي المتقدم، مؤكدا أهمية التعاون والتنسيق التام مع السفارة الأمريكية بالخرطوم لتقديم الدعم اللازم وتفعيل التعاون المشترك في العديد من المجالات الأمنية.