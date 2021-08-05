جمارك الدخان بالقاهرة: 125 مليونا و869 ألف جنيه إيرادات يوليو

أعلنت جمارك الدخان بالقاهرة عن عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة محمد إبراهيم مصطفي إسماعيل مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر يوليو الماضي نحو 145 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود 12003 طرد بوزن إجمالي 2561 طـن 178 كيلوجرام طرد ، تم الإفراج عن 123 شهادة سحب جزئية بعدد 12038 طرد بوزن 2557 طـن و684 كيلو جرام.

جمارك الدخان بالقاهرة

ووفق الإدارة العامة لـ جمارك الدخان بالقاهرة بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يوليو 18 مليون و982 ألف و 462 جنيه .

وكشفت الإدراة العامة لـ جمارك الدخان بالقاهرة أن إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة على القيمة المضافة خلال نفس الفترة 98 مليون 617 ألف 725 جنيهاً .. ورسم الموارد المالية للدولة لشهر يوليو 3 مليون و 577 ألف و 117 جنيها وإجمالي ضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة والمصاريف الإدارية ودمغة التنمية والدمغـة النسبية و النوعية المحصلة مليون و4 آلاف221جنيهاً، والرسـوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 456 ألف و 163 جنيها و إجمالي.

وخلال الفترة نفسها تم تصدير عدد 4 شهادات صادر بقيمة بلغت 3 مليون و 213 ألف و153 جنيها.

و بذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يوليو 125 مليون و 869 ألف و 072 جنيها .