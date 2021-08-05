الوعي لا يعدك بالإيجابية.. ياسمين صبري توجه رسالة لـ الجمهور

نشرت الفنانة ياسمين صبرى تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر” .



وكتبت ياسمين صبري: "‏الوعي ليس حالة من الإيجابية، ولا يعدك بالإيجابية التي هي من أعظم مسببات الانفجار والانتكاسة، الإيجابية هي الحرب الداخلية المستمرة بين ذاتك الحقيقية التي يقع فيها الوعي وبين ذاتك المزيفة المحشوة بالأحلام الوردية".



جدير بالذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري مسلسل كان «فرصة تانية»، وشاركها في البطولة عدد كبير من نجوم الفن، منهم أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد شامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، ومحمد جمعة‎” وغيرهم.



وتعرضت ياسمين صبري ، مؤخراً للعديد من الانتقادات والهجوم، وتم اتهامها بتقليد عارضة الأزياء جورجينا صديقة لاعب الكرة الشهير كريستيانو رونالدو، فلم يترك رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفرصة لجعل ياسمين صبري تريند السوشيال ميديا بسبب بضعة صور ظهرت فيها ياسمين صبري بإطلالات متشابهة تماماً مع إطلالات جورجينا.