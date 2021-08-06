من فات قديمه تاه.. حكاية «واي نوت» أشهر مزار بدهب يعتمد على استخدام كل شيء.. فيديو

ومن فات قديمه تاه

تعتمد فكرة أشهر مزار بدهب «واي نوت » على " استخدام كل شئ " وإعادة تدوير الاشياء من البيئة مثل جذور الأشجار والنخيل ومخلفات البحر والأحجار و الخردة القديمة وكذلك المخلفات التي تضر بالبيئة من علب المواد الغذائية والمشروبات المختلفة .



مزار واي نوت الموجود علي الممشي السياحي بدهب والذي يجذب السياح وزوار دهب لالتقاط الصور التذكارية والتجول بين الأشياء القديمة ما بين صور الماضي الذي يشعل الحنين القديم ..

في واجهة المزار لافتات الشوارع القديمة وأبواب ونوافذ الماضي وعبارات من روايات نجيب محفوظ والتلفاز والراديو القديم وأواني الفخار .



التقت كاميرا موقع " صدي البلد " الاخباري بصاحب فكرة فن الرسيكل وإعادة تدوير الاشياء الشاب وليد غريب .



قال غريب أنه يعشق فن الرسيكل وتدوير الاشياء الذي يمكن أن يحول كل شئ مهمل ملقي علي الارض إلي تحف و انتيكات رائعة الجمال في البساطة مشيرا إلي أنه يستخدم جذوع النخيل المعلبات وزجاجات المشروبات الغازية في صنع التحف واشكال الرسيكل المختلفة.

وأشار غريب أن مكان مزار مفتوح مجانا للمشاهدة وتابع غريب إلي أنه يحلم بانشاء مدرسة لتعليم اطفال دهب فنون الرسيكل وإعادة تدوير الاشياء واضاف غريب أن الجميع ما زال يجذبه الحنين للماضي والذكريات وان من " فات قديمه تاه " فلا يمكن للناس أن ينسوا الماضي والأشياء القديمة لأنها جزء منهم .



ودعا غريب لتعليم الاطفال فنون الرسيكل وعدم القاء الاشياء واستخدام كل شئ .



ويعتبر مزار " من المزارات الاكثر شهرة في دهب رغم بساطته ويلتقط السياح الصور التذكارية علي واجهة المزار .



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واي نوت

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