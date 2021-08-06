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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

10 أغسطس .. دورة تدريبية لأعضاء التدريس بحلوان حول تصميم الكتاب الإلكتروني

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر أغسطس 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة، كلٌ وفق تخصصه.

وتقام هذه الدورة بنظام الـ"أون لاين" عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

 

ومن هذه الدورات و البرامج يقدم المركز دورة تدريبية عن كيفية تصميم و انتاج الكتاب الجامعي الإلكتروني  يومى الثلاثاء و الأربعاء  10، 11 أغسطس 2021 . 


و نوه المركز بأنه يتم التسجيل في هذه الدورات التدريبية الكترونيا  عبر هذا الرابط:
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6

 

و يتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

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جامعة حلوان الدورات التدريبية التربية والتعليم الثانوية العامة أعضاء هيئة التدريس

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