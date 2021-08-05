البعثة المصرية تحصد ١٨ ميدالية في سباقات السرعة باليوم الثاني للبطولة الافريقية

حققت البعثة المصرية في بطولة إفريقيا لسباقات السرعة إنجازًا كبيرًا في اليوم الثاني من البطولة، المقامة حاليا في بنين بعد الحصول على 9 ميداليات، ليصبح اجمالي عدد الميداليات 18 ميدالية.

نتائج البعثة المصرية في بطولة إفريقيا لسباقات السرعة



نستعرض نتائج بعثة المنتخب المصري في بطولة إفريقيا لسباقات السرعة خلال اليوم الثاني سباق لفه كاملة ٣ميداليات ذهبية حصل عليهم كلًا من:

محمد جمال - عمومي رجال

لما كرم - عمومي بنات

مرام عطيه - ناشئات بنات

بينما حصلت مصر على 3 ميداليات فضة لكل من:

شهد شريف - ناشئات بنات

كريم خالد - ناشئين أولاد

سندس إيهاب - ١٥ ك ناشئات بنات

كما حصلنا على 3 بطولات ميداليات برونزية عن طريق:

لورا منير _ عمومي سيدات

ياسين خطاب / ناشئين أولاد

لورا منير ١٥كيلو عمومي سيدات

و بالرغم أنه المرة الأول التي نشارك في سباقات 15 كيلو للاعبين المصريين الذين نجحوا في حصد الميداليات وتحقيق مفاجأة في النتائج.

ويقود المنتخب المصري كرستين نصحي، المدرب العام نرمين نبيل، ويترأس البعثة المهندس محمد الجندي.

وكانت البعثة المصرية غادرت مصر 2 أغسطس، وبدأت التدريبات على مضمار السباق 3 أغسطس، وبدأت السباقات يوم ٤أغسطس.



ومن المقرر أن تنتهي بطولة إفريقيا لسباقات السرعة 8 أغسطس الجاري.

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