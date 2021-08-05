لاعبو منتخب الدراجات في معسكر الاتحاد الأفريقي استعدادا لبطولة العالم

أعلن الاتحاد المصري للدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام، أسماء لاعبي منتخب مصر للدراجات المختارين للمشاركة في معسكر المغلق تحت اشراف الاتحاد الأفريقي، والذي يأتي في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة العالم لدراجات المضمار للناشئين والمقرر إقامتها في مصر في الفترة من 1 الي 5 سبتمبر المقبل.



وضمت قائمة لاعبي منتخب مصر المختارين للمعسكر ٦ لاعبين وهم: عبد الرحمن أحمد فهيم، وخالد عبد المرضى علام، وعبادة محمود حسن، ومهاب يوسف عزيز، ومريم عاصم محمد، وبسملة رامي حسن.



وأكد الدكتور وجية عزام رئيس الاتحاد المصري والافريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات ان المعسكر فرصة لعمل إعداد للفرق الافريقية المشاركة في كأس العالم للوصول لأعلى فورمة قبل انطلاق البطولة ، ويتواجد عدد كبير من اللاعبين والمدربين الافارقةالمميزين في معسكر الاعداد.