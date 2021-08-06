تمثل عامل جذب سياحى .. تعرف على أنواع القروش بالبحر الأحمر

على عكس ما يتصوره الكثيرون أن أسماك القرش خطر على الإنسان بشكل عام ولكن الموضوع يختلف لدى المتخصصين ومحبى رياضة الغوص ،فالقرش يمثل عامل جذب سياحى وسبب من أسباب زيادة وازدهار سياحة الغوص ولها أنواع كثيرة أغلبها لا تشكل أ خطورة على الغواصين .

يقول الدكتور محمود حنفى أستاذ البيئة البحرية بجامعة قناة السويس القروش تشكيل قيمة اقتصادية كبيرة كمنتج سياحي وعامل جذب للغواصين من مختلف مناطق العالم بجانب انها تدفع نحو خلق وظائف وتدفع التنمية السياحية في مناطق تواجدها . فعلى سبيل المثال فان اسماك القرش الكبيرة وخصوصا القرش النمري وغيرها تمثل قيمة أقتصادية كبيرة وصلت بجزر الباهاما الى ما يقدر بحوالي 114 مليون دولار سنويا كمنتج سياحي جاذب لسياحة الغوص. كذلك تمثل 42.2 مليون دولار سنويا في جزيرة فيجي, 8%من الدخل القومي لجزر البالاو.

وتابع حنفى وبالمقارنة فقد قدرت قيمة سمكة القرش الواحدة من الانواع كبيرة الحجم في منطقة الاخوين بالبحر الاحمر المصرى عام 2006, كعامل جذب او منتج سياحي يتم تسويقة لصناعة الغوص بقيمة تقديرية وصلت الى 200 الف دولار سنويا للسمكة الواحدة وعلى افتراض ان هذه السمكة يمكن ان تعيش 10-20 عاما طبقا لنوعها فان قيمتها الاقتصادية الاجمالية يتراوح بين 2 الى 4 مليون دولار, وبالمقارنة فان قيمتها الاقتصادية كمصيد لايتعدى 100 – 150 دولار حيث كان الصيادون يتكالبوا على صيدها لتصدير زعانفها الى جنوب شرق اسيا كوجبة مفضله لديهم لصناعة حساء من زعانف القرش.

الاهمية البيئية لاسماك القرش

وأوضح استاذ البيئة البحرية بجامعة قناة السويس تقع اسماك القرش في قمه السلسلة الغذائية وبالتالي فان وجودها يضمن سلامة واتزان النظم البيئية للبحار والمحيطات وتواجد اسماك القرش يضمن التخلص من الاسماك المريضة والضعيفة من تجمعاتها وبالتالي يحافظ على سلامة هذه التجمعات وعدم انتشار الامراض وكذلك يحسن باستمرار من سلامة وقوة الصفات الوراثية في هذه التجمعات .

وكشف حنفى يعد اختفاء اسماك القرش كمفترس اساسي نذير كبير لاختلال الاتزان البيئي نتيجة لزيادة المفترسات الاقل رتبه والتي تمثل فرائس اساسية لاسماك القرش وعند زيادة اعدادها فانها ستنتهي الرتب الاقل في الهرم الغذائي وقد يكون لها ايضا تأثير مدمر على النواحي الاقتصادية, فعلى سبيل المثال وفي شواطىء كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الامريكية عندما اختفى القرش الابيض ادى ذلك الى زيادة اعداد الاسماك التي تتغذى على محار او اصداف الاسكالوب والذي يعد الغذاء الرئيسي لها وبالتالي حدث انخفاض في اعدادها وخسارة اقتصادية لان هذه الاصداف من الانواع الاقتصادية مرتفعة الثمن.

أنواع القروش

وقال الدكتور محمود دار ميد معهد علوم البحار بالغردقة أن أن مصر تحتوي على 30 فصيلة مختلفة من القروش، أشرسهم القرش النمر والقرش ماكو، ورغم هذا لم نسجل إلا حوادث بسيطة جدا ومن أشهر أنواع القروش الموجودة بالبحر الأحمر، هي القرش الجيتار، والمحيطي، وأبيض الزعنفة، وأبو مطرقة، والثعلب، والرمادي، والقرش النمر، وأسود الزعنفة، والماكو.

واضاف احمد غلاب الباحث البيئى أن القروش تمثل عهامل جذب للسياح بالبحر الاحمر لذلك أماكن تواجدها تحظى بشهرة عالمية فمن أماكن تواجدها (منطقة سان جون جنوب البحر الأحمر - جزيرة أم قمر - منطقة شعاب كارلوس شمال البحر الأحمر - منطقة عرق سمية حول جزيرة الجفتون الصغير - جزيرة أبو رمادة - منطقة أبو الكيفان بسفاجا وجزر الأخوين - الروكي جنوب البحر الأحمر - شعاب شرم الشيخ والفنستون)