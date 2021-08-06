عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة بيلا بكفر الشيخ يقود حملة مكبرة على الأسواق والمجازر

رئيس مدينة بيلا
رئيس مدينة بيلا

قاد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة مع عدد من الأجهزة المعنية من مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، علي الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وثلاجات بيع اللحوم والأسماك والمقاهي للوقوف علي جودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وأخذ عينات للتحليل.

جاءت تلك الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر لشيخ،  بعمل حملات علي المحلات والتأكد من جودة المنتجات الغذائية بالأسواق وثلاجات اللحوم والأسماك ومجازر الدواجن، ومنع الشيشة بالمقاهي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

نائب محافظ كفر الشيخ: مركز مصر الرقمية للإبداع يهدف لـ تنمية مهارات شباب

نائب محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات

شارك في الحملة كل من: محمد ضبعون، وعبد الجليل صبري، نائبي رئيس مدينة بيلا، وعبد الفتاح سالم، مدير إدارة تموين بيلا، والدكتور محمد المهدي مدير إدارة بيلا البيطرية، والدكتور عبد الله عباس، رئيس الرقابة التموينية ببيلا، والدكتور رامي سلامة، رئيس الصحة العامة والمجازر والتفتيش ببيلا، ورضا بدوي بمكتب تموين بيلا، والدكتور خالد ناصف، طبيب مجزر الجرايدة، ورفعت رشوان بإدارة تموين بيلا، ومحمد محسن، وأحمد قنديل، ومحمود عبد الحميد، مفتشي أغذية بإدارة بيلا الصحية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر متنوعا تضمنت: «ضبط ٥٨٥ كجم دواجن وكبد وقوانص مجمدة مذبوحة خارج المجازر بالمخالفة للقانون، داخل مجزر دواجن بدائرة مركز بيلا، وتحرير 7 محاضر عدم وجود شهادة صحية ومخالفة اشتراطات الصحة العامة، و 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لإقامة أوكازيون بدون الحصول علي ترخيص».

كما أعدمت الحملة، لانشون فاسد، لوجود تغيير في الخواص الطبيعية ووجود عفن ظاهري، و4 كجم عجوة لوجود تغيير في الخواص الطبيعية بجانب وجود أتربة عليها».

وأكد رئيس مركز ومدينة بيلا، استمرار الحملات المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة للمواطنين.

كفر الشيخ حملة الرقابة التموين ضبط

موضوعات متعلقة

مصرع شخص وإصابة 4 في حادث تصادم بـ كفر الشيخ

غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية في كفر الشيخ

وصول الكراكة الهولندية «تحيا مصر» للبدء في مشروع الرمال السوداء بكفر الشيخ

غرفة عمليات كفر الشيخ: نسبة حضور طلاب مدرسة المتفوقين 100 %

إصابة 14 في حادث تصادم بـ كفر الشيخ

أيهما أنسب في إزالة الوحمات الليزر أم الجراحة؟.. إخصائية تجميل تجيب

كفر الشيخ خلال 24 ساعة|حركة تنقلات محدودة لرؤساء الوحدات المحلية.. وتوزيع 8 أطنان لحوم للأسر الأكثر احتياجًا

نائب محافظ كفر الشيخ يشيد بالتحول الرقمي في جامعة طنطا

ترشيحاتنا

وجيه أحمد يكشف تفاصيل أزمة اتحاد الكرة وشركة الـ "VAR"

وكيل مصطفى محمد يكشف موقف اللاعب من العودة لـ الزمالك

إنقلاب سيارة أعلى كوبري أكتوبر في التحرير

أولمبياد طوكيو .. ضياء الدين جودة يودع منافسات الترضية بالمصارعة الحرة

بالتفاصيل ومدة العقد.. الأهلي ينهي اتفاقه مع بيرسي تاو نجم برايتون الإنجليزي

حدث في تونس .. الغنوشي يراوغ ويؤجج الخلافات داخل النهضة .. وقيس سعيد يعزل مسئولين جدد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار بالبلاد

لقيادة سيارة بدون لوحات.. القبض على الفنان حسن شاكوش بالساحل الشمالي

بعد فترة طويلة من انفصالهما.. عمرو دياب مع دينا الشربيني مجددا

اللجنة الأولمبية تعلن خبرًا محزنًا للمصريين قبل لقاء منتخب إسبانيا لليد|فيديو

سعر الذهب يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس 5 - 8 - 2021

بسبب تصاعد اصابات كورونا.. إيقاف صلاة الجمعة في دولة عربية

الأهلي يتراجع فى تصنيف أندية العالم ويتصدر إفريقيا.. وصعود الزمالك

أمطار رعدية وسيول .. تفاصيل طقس مصر غدا.. بيان بدرجات الحرارة المتوقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

فيديو

فيديوجراف.. بالملابس الداخلية .. صورة للراحل أحمد راتب تتسبب في بكاء ابنته

أخيرا اتكلمت.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حديثه مع دلال عبدالعزيز "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تؤدي الي الانتحار .. أمراض اصابت شريف مدكور وفرح الزاهد

فيديوجراف| إعلان النتيجة .. ماذا حدث لـ فتاة الفستان بجامعة طنطا؟

المزيد

ساحة رأي

نعمة الشنشوري تكتب: من هدي النبوة في حل مشكلات الزوجية

وفاء أبو السعود تكتب: بدل فاقد

د. ايمان محمود شاهين تكتب: غرس روح المواطنة والانتماء يبدأ من الأسرة

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

اﻟﻤﺰﻳﺪ