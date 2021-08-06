رئيس مدينة بيلا بكفر الشيخ يقود حملة مكبرة على الأسواق والمجازر

قاد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، حملة مكبرة مع عدد من الأجهزة المعنية من مديريات الصحة والتموين والطب البيطري، علي الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم وثلاجات بيع اللحوم والأسماك والمقاهي للوقوف علي جودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وأخذ عينات للتحليل.

جاءت تلك الحملة تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر لشيخ، بعمل حملات علي المحلات والتأكد من جودة المنتجات الغذائية بالأسواق وثلاجات اللحوم والأسماك ومجازر الدواجن، ومنع الشيشة بالمقاهي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

شارك في الحملة كل من: محمد ضبعون، وعبد الجليل صبري، نائبي رئيس مدينة بيلا، وعبد الفتاح سالم، مدير إدارة تموين بيلا، والدكتور محمد المهدي مدير إدارة بيلا البيطرية، والدكتور عبد الله عباس، رئيس الرقابة التموينية ببيلا، والدكتور رامي سلامة، رئيس الصحة العامة والمجازر والتفتيش ببيلا، ورضا بدوي بمكتب تموين بيلا، والدكتور خالد ناصف، طبيب مجزر الجرايدة، ورفعت رشوان بإدارة تموين بيلا، ومحمد محسن، وأحمد قنديل، ومحمود عبد الحميد، مفتشي أغذية بإدارة بيلا الصحية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر متنوعا تضمنت: «ضبط ٥٨٥ كجم دواجن وكبد وقوانص مجمدة مذبوحة خارج المجازر بالمخالفة للقانون، داخل مجزر دواجن بدائرة مركز بيلا، وتحرير 7 محاضر عدم وجود شهادة صحية ومخالفة اشتراطات الصحة العامة، و 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر لإقامة أوكازيون بدون الحصول علي ترخيص».

كما أعدمت الحملة، لانشون فاسد، لوجود تغيير في الخواص الطبيعية ووجود عفن ظاهري، و4 كجم عجوة لوجود تغيير في الخواص الطبيعية بجانب وجود أتربة عليها».

وأكد رئيس مركز ومدينة بيلا، استمرار الحملات المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة للمواطنين.