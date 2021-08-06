نائب محافظ كفر الشيخ: مركز مصر الرقمية للإبداع يهدف لـ تنمية مهارات شباب

قال عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، إنه سيتم إنشاء مركز مصر الرقمية للإبداع والتدريب بمحافظة كفر الشيخ.

وأضاف "البشبيشي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مركز مصر الرقمية للإبداع والتدريب بمحافظة كفر الشيخ يهدف لتنمية ثقافة العمل الحر لدي الشباب وتأسيس شركات ناشئة، فضلا عن تنمية مهارات شباب الدلتا.



وأكد أن الهدف من المركز هو تنمية مهارات شباب محافظة كفر الشيخ وخريجي جامعتها، وإعداد كوادر تسهم في دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتأهيلهم لسوق العمل، فضلا عن إعادة تأهيل المباني الأثرية وتحديدا قصر الملك فؤاد، والحفاظ على قيمتها التاريخية.

بروتوكول تعاون بين الأوقاف والاتصالات لإنشاء مركز مصر الرقمية للإبداع بـ كفر الشيخ



وقعت وزارة الأوقاف ممثلة في هيئة الأوقاف المصرية، ووزارة الاتصالات، ومحافظة كفر الشيخ، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك لإنشاء مركز مصر الرقمية للإبداع والتدريب، وتطوير منطقة قصر الملك فاروق والمنطقة المحيطة به لتصبح إضافة إلى طابعها الأثري والتاريخي منطقة إبداع عصري .

حضر توقيع البروتوكول، الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكل من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ

وفي هذا الصدد، أكد وزير الأوقاف أن هذا البروتوكول هو نتاج العمل الجماعي المشترك والتعاون والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة الوطنية من الوزارات والمحافظات وجميع المؤسسات الوطنية.

وأضاف أن هذا المشروع يجمع بين طابعي الأصالة والمعاصرة بالمحافظة على الطابع الأثري والتاريخي للمنطقة من جهة، وإضافة لمسة عصرية حديثة في إطار انطلاق الجمهورية الجديدة وبناء مصر الحديثة من خلال المراكز الإبداعية والتكنولوجية من جهة أخرى، حيث ستقوم وزارة الاتصالات بإنشاء مركز مصر الرقمية للإبداع والتدريب بالمنطقة المحيطة بالقصر.