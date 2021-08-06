وفاة الشاعر حسن رياض بعد صراع مع المرض

توفي منذ قليل الشاعر حسن رياض، بعد مروره بأزمة صحية، دخل على إثرها العناية المركزة أمس.

وكتب الشاعر حسن رياض، العديد من الأغانى لعدد كبير من المطربين منهم غنى من كلماته محمد منير ومحمد فؤاد وعلى الحجار وطارق فؤاد وأحمد منيب وأمل وهبى وإيهاب توفيق وعاطف متولى وسيمون، وغيرهم الكثير.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، استجابت أمس، لمطالب الأدباء والمثقفين، بالتدخل لإنقاذ حياة الشاعر، الذي كان بحاجة للدخول لعناية مركزة، ووعدت بتوفير كافة الدعم اللازمة لرعايته وعودته إلى الإبداع، إلا أنه أمر الله نفذ في صباح اليوم.

حسن رياض قدم مجموعة أغاني مع نخبة من المطربين والمطربات، منها "من غير ما تتكلمي" و"اللي أشترى" للفنان علي الحجار، و"ع النواصي" و"برج حمام"، و"عالم واحد"، وأمل وهبي "يا بت بيقولك أبوكي"، سيمون "مالك بيا"، وغيرهم.

وكتب حسن رياض، أغنية خلال الفترة الماضية، نالت إعجاب الفنانة حنان ماضي عندما استمعت لها بالصدفة، فطلبتها منه، وبعدها كانت الأغنية على موعد مع صدفة أخرى، قبل أن يتم الشروع في تسجيلها.

وشارك رياض في اكتشاف العديد من المواهب، في الشعر والغناء، كما أنه لعب دورا كبيرًا في نشر الثقافة والمعرفة، من خلال عمله بقصور الثقافة، متصديًا للأفكار الظلامية، التي تبثها الجماعات الإرهابية، والخارجة على القانون.

وشارك في المئات من الأمسيات الشعرية المختلفة، سواء في قصور الثقافة، أو المجلس الأعلى للثقافة، إلى جانب الأمسيات التي كانت تعقد في المؤسسات الثقافية الخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، وبيوت الثقافة مثل: بيت الشعر، وبيت السحيمي، وغيرها.

ونعى العشرات من الكتاب والمثقفين الراحل، وقال الشاعر شعبان يوسف: « مات الشاعر الجميل حسن رياض رغم كل المحاولات، وترك ظلا عظيما من الكلمات والمشاعر والحب والجمال».