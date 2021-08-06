عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية : تنظيم النسل منذ عهد سيدنا محمد

قال الدكتور عبد الغني هندي ، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، إن الإسلام وجه بالعناية بالطفل منذ فترة الرضاعة ، وذلك بتحديد التوقيت المناسب للفطام ، وحتى توفير المسكن والملبس والغذاء الملائم .

وأضاف الدكتور عبد الغني هندي ، خلال لقائه لـ برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، أنه لابد وأن يعلم الإنسان أنه لم يخلق هباء ، والإسلام راعى الإنسان في كافة جوانب حياته ، منذ بداية تربيته وحتى اختيار الشريك ، وقضايا تعليم المرأة .

وتابع " هندي " أن الدين الإسلامي حث في قضايا الزواج على تقديم أصحاب الخلق عن أصحاب المال ، إلى جانب أن الإسلام حث الزوجة على أهمية رعاية الزوج .

وأوضح " هندي " أن تنظيم النسل كان في عهد سيدنا محمد ، وهو ما ذكر في القرأن الكريم ، عن رضاعة الطفل لمدة حوالين ، حتى يشبع جيدا .

وأردف أن الإسلام حث على أهمية رعاية الطفل من حيث التعليم والملبس والمسكن ، وقضية تحديد النسل اختلفت فقط من حيث الوسائل الطبية الحديثة .