جيانا فاروق .. حفيدة حتشبسوت التى خطفت قلوب المصريين ببرونزية الكاراتيه

خطفت جيانا فاروق، لاعبة الكاراتيه قلوب المصريين بإنجازاتها وتاريخها الكبير، ولم يسبقها أحد إليه، فقد فازت فاروق في مسيرتها بأكثر من 26 ميدالية منهم 20 ميدالية ذهبية في مختلف البطولات المحلية والافريقية، و بطولة العالم للكاراتيه، وأخيرا فازت لاعبة منتخب الكاراتيه، بالميدالية البرونزية، في منافسات وزن 61 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية التي تقام بالعاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بعد التعادل أمام منافساتها الصينية في الدور نصف النهائي، ولكن جاء فوز المتنافسة الصينية باختيار لجنة الحكام لتفقد البطلة المصرية فرصة اللعب على الميدالية الذهبية بعد قرار تحكيمي مثير للجدل.

تاريخ جديد لمصر

وكتبت "فاروق" تاريخا جديدا لمصر في لعبة الكاراتيه سيدات، بعدما توجت بالميدالية البرونزية، وهي أول ميدالية مصرية وعربية وأفريقية، في الدورات الأولمبية للعبة الكاراتية، وخلال السطور التالية يستعرض "صدى البلد" مسيرة البطلة المصرية جيانا فاروق، وإنجازاتها.

بداياتها في الكاراتيه

ولدت البطلة المصرية جيانا فاروق في 10 ديسمبر 1994، وهي لاعبة كاراتيه تمثل النادي الأهلي والمنتخب المصري، وبدأت مسيرتها في الكاراتيه وهي بعمر 6 سنوات عن طريق الصدفة، حيث كانت تتدرب على السباحة وقررت تركها والانضمام إلى الكاراتية، وحصلت على العديد من البطولات ولها مسيرة مميزة في تاريخ اللعبة، كان آخرها الحصول على برونزية الأولمبياد.

في عام 2009 فازت جيانا فاروق بالميدالية الذهبية في بطولة هراديك كرالوف ضمن منافسات من في عمر 14 – 14 سنة، وأيضا الميدالية الذهبية في بطولة هراديك كرالوف في وزن أقل من 54 كجم، وأيضا الميدالية الفضية في بطولة أفريقيا للناشئين بالجزائر، وذهبية بطولة البحر الأبيض المتوسط للناشئين في الجبل الأسود، وذهبية كأس العالم للناشئين في اليونان.

وفي عام 2010 فازت "فاروق" بالميدالية الذهبية للمرة الثانية على التوالي في منافسات بطولة هراديك كرالوف في الوزن الحر، وذهبية نفس البطولة في وزن أكبر من 54، وبعدها بعام فازت بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب بماليزيا.

في عام 2012 فازت جيانا فاروق بالميدالية الذهبية في الدوري العالمي للشباب في الكاراتيه في إسبانيا، عام 2013 فازت جيانا بالميدالية الذهبية في بطولة العالم تحت 21 سنة بإسبانيا، وذهبية ألعاب البحر المتوسط في وزن 61 كجم كوميتيه، وذهبية ألعاب التضامن الإسلامي في إندونيسيا في وزن 61 كجم كوميتيه.

وفي عام 2014 حققت جيانا ذهبية بطولة العالم في برلين في وزن 61 كجم، وذهبية فريق كوميتيه في نفس البطولة وذهبية بطولة أفريقيا في السنغال، وفي عام 2015 فازت بذهبية دورة الألعاب الإفريقية، في الكونغو، وذهبية الدوري العالمي للكاراتيه في فئة 61 كجم في شرم الشيخ، وذهبية بطولة العالم فئة الشباب والناشئين في إندونيسيا.

وفي عام 2018 حققت الميدالية الفضية في دورة ألعاب البحر المتوسط، في فئة تحت 61 كجم، وذهبية بطولة الكاراتيه الافريقية، وذهبية البطولة العربية تحت وزن 61، وفي عام 2019 فازت ببرونزية الألعاب الأفريقية التي أقيمت في الرباط، ذهبية وزن تحت 60 كجم في الكوميتيه في بطولة الكاراتيه الافريقيه فى الجابون، وذهبية الدوري العالمي في اليابان، وذهبية سرياس أيه في تشيلي وفضية الدوري العالمي في المغرب.

في عام 2020 حققت الميدالية البرونزية وذهبية بطولة افريقيا بالمغرب والميدالية البرونزية في بطولة الدوري العالمي في دبي.