بـ قبلة رومانسية.. ريهام أيمن بصحبة زوجها من أمام البحر "شاهد"

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورا جديدة تجمعها مع زوجها الفنان شريف رمزي، من خلال عطلتهما الصيفية، عبر حسابها الشخصي بوقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ظهرت ريهام أيمن مرتدية تيشيرت باللون الأبيض، مع شورت باللون الوردي، وقبعة كبيرة باللون الأسود، وأكملت اطلالتها بنظارة شمس دائرية باللون الأسود.

وعلقت ريهام أيمن علي الصورة كاتبة: “جمعة سعيدة علي الجميع، بحبك شريف رمزي”.

ريهام أيمن، احتفلت عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد زواجها السادس من الفنان شريف رمزي.

وعلقت على الصور قائلة: "نحتفل اليوم بأفضل قرار اتخذته على الإطلاق ست سنوات على الأقل وعمر يذهب.. ذكرى سعيدة واحدة لي وفقط، أريد أن أقضي بقية حياتي معك.. أحبك".

كانت ريهام أيمن تزوجت الفنان شريف رمزي، عام 2014، وأثمر زواجهما عن ابنهما "رمزي"، وابنتهما “ليليا”.