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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 6-8-2021

صدى البلد

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال اليوم الجمعة 6 أغسطس2021 وفقا لآخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

سعر الدولار في  فى البنك المركزي

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى البنك المركزى 15.64جنيه للشراء و 15.77جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنك الاهلى الكويتى بيريوس 15.67جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة مصرف ابوظبى الاسلامى 15.67جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (الامارات دبى الوطنى، المصرى لتنمية الصادرات ، التعمير والإسكان ، الاستثمار العربى)نحو 15.66جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك ( بلوم ، العربى الافريقى الدولى، عودة ،التجاري الدولى CIB، قناة السويس،المصرى الخليجى، المشرق ،التنمية الصناعية،ابوظبى الاول FAB،الأهلى المتحد ،عودة ، المشرق ،كريدى اجريكول، اتش اس بى سى HSBC ،قطر الوطني QNB، البركة ،الكويت الوطنى NBK)نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه

سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة فى بنوك (الاسكندرية ، فيصل الإسلامى ،مصر ايران للتنمية)نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم فى بنوك (الأهلى ،مصر،المصرف المتحد ) نحو 15.63جنيه للشراء و 15.73 جنيه

وكان البنك المصرى المصرى أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.

 واستهدف قرار تحرير سعر الصرف  ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.

سعر الدولار سعر الدولار سعر الدولار الأمريكي الجنيه المصري

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