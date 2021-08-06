رئيس وزراء لبنان الأسبق: ما قام به حزب الله ضد إسرائيل يزيد من التعقيد بالمنطقة.. فيديو

21 صاروخا..

قال فؤاد السنيورة، رئيس وزراء لبنان الأسبق، إن، حزب الله اللبناني، قام بإطلاق صواريخ تجاه الأراضي المحتلة، مؤكدا أن هذا الأمر يؤدي إلى مزيد من التعقيد.

وأضاف السنيورة خلال مداخلة هاتفية لفضائية “تن”، أن حزب الله حزب الله يصر على تحويل لبنان إلى ساحة حرب بما فعله.

قالت القناة الـ13 العبرية، اليوم، إن صفارات الإنذار دوت في مرتفعات الجولان والجليل الأعلى، بعد إطلاق أكثر من 21 صاروخا من جنوب لبنان، موضحة أن سكان تلك المناطق تحدثوا عن سماع دوي إنفجارات بعد الإنذار.

وأوضحت القناة العبرية أن حزب الله اللبناني تبني في بيان صادر عنه مسئوليته عن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل وذلك ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراضي مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي.

اجتماعات قادة إسرائيل

من جهته أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في تغريدة له عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر، أنه اطلع على الأحداث التي جرت على الحدود الشمالية، وسيجري خلال الساعات المقبلة مشاورات مع وزير الجيش ورئيس الأركان وكبار القادة في المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الصدد، قال الكاتب الصحفي فادي عاكوم، المحلل السياسي اللبناني، إن الأوضاع الحالية في منطقة جنوب لبنان، تمر بمرحلة جس النبض بين حزب الله وإسرائيل، خاصة بعدما أطلق حزب الله صواريخ تجاه إسرائيل وأعلن أنها ردا على الغارات الإسرائيلية التى استهدفت لبنان منذ يومين.