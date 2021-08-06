بعد أزمته الأخيرة.. مدرب أتروميتوس اليوناني يدافع عن عمرو وردة

دافع الإسباني أنخيل لوبيز المدير الفني لفريق أتروميتوس اليوناني، عن اللاعب المصري عمرو وردة لاعب فريق باوك، بعد أزمته الأخيرة، مع تدريبات فريقه، وانسحاب نادي فولوس من التعاقد معه.

كان أنخيل لوبيز، درب عمرو وردة، في فريق فولوس، الموسم الماضي 2020 - 2121.

وقال أتروميتوس في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”:" قضيت فترة جيدة مع عمرو وردة خلال تواجدي في فولوس هو لاعب جيد جدا، وأحبه على المستوى الشخصي، ولأ أعرف سبب السمعة “الغير جيدة” التي ألصقت باللاعب في الفترة الأخيرة".

وعن إمكانية التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، أجاب مدرب أتروميتوس:" لا، عمرو وردة ليس ضمن حساباتنا هذا الصيف".

الأخلاق أولا .. فولوس اليوناني ينسحب من صفقة عمرو وردة



أعلن نادي فولوس اليوناني، الثلاثاء الماضي، انسحابه من سباق التعاقد مع المصري عمرو وردة لاعب فريق باوك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أخيل بيوس رئيس نادي فولوس في بيان أبرزه موقع “ sport24” اليوناني:" الجميع يعرف كم أحب عمرو وردة، ورغبتي الكبيرة في التعاقد معه، فضلا عن حاجة الفريق إليه".

وتابع:" لكن قيمة لاعب كرة القدم، مهما كانت عظيمة، لا تكفي إذا لم تكن مصحوبة بمبادئ وقيم وسلوك مقبول اجتماعيًا تماما".

وتابع:" لذلك قرر نادي فولوس، الانسحاب من صفقة عمرو وردة".

واختتم:" أعتقد أن مثل هذه الحالات لا مكان لها في العالم، ولا في كرة القدم اليونانية، على وجه الخصوص".

كانت تقارير يونانية، أكدت مؤخرا، أن رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق باوك اليوناني، طرد اللاعب عمرو وردة لاعب الفريق، من تدريبات الفريق، بسبب سوء سلوكه خلال المران.

وعاد عمرو وردة إلى تدريبات فريقه باوك اليونانى، بعد اعتذاره وانتهاء أزمته مع المدرب الأوكرانى رازفان لوشيسكو.