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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد واقعة طرده.. رازفان لوشيسكو: لا أستطيع تحمل ما يفعله وردة

عمرو وردة
عمرو وردة

قام المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق باوك اليوناني بطرد اللاعب المصري عمرو وردة في مران الفريق، اليوم الثلاثاء.


ووفقًا لتقارير صحفية يونانية، فإن لوشيسكو قام بطرد وردة من المران لسوء سلوكه في الحصة التدريبية، خلال معسكر الفريق في هولندا للتحضير للموسم المقبل.

وتابعت التقارير أن وردة اعترض بطريقة غير لائقة على قرار المدرب الروماني المدير الفني السابق للهلال السعودي، وركل زجاجة مياه غاضبا.

وقال رازفان لوشيسكو نقلا عن التقارير اليونانية: "لا أستطيع تحمل ما يفعله وردة".

عمرو وردة : أمتلك عروضًا من إيطاليا .. والأهلي بيتي وخيره عليا


في سياق آخر،أكد  عمرو وردة، إنه يمتلك عروضًا من إيطاليا ويتمنى أن تكون الفترة المقبلة تحمل الخير له.

وأضاف عمرو وردة، خلال لقاء أُجري معه “ مؤخرا”  عبر فضائية إم بي سي مصر: "أركز فقط على الكرة ومستقبلي والآن أشعر بالراحة والاطمئنان وإن شاء الله الناس تفهم الحقيقة وتعرف إنني شخص جيد وإن شاء الله المعسكر المقبل للمنتخب أكون متواجدًا".


المنتخب والأهلي 


وتابع المحترف المصري في صفوف باوك اليوناني: "الكابتن حسام البدري يعرفني منذ كُنت في المنتخب الأولمبي والأهلي وهو مثل والدي وتحت أمره في أي وقت وأنا جاهز".

 

وأتم عمرو وردة تصريحاته بتمني التوفيق للأهلي في الفترة المقبلة، قائلاً: "أنا متربي في النادي الأهلي والأهلي خيره عليّا".

الأهلى عمرو وردة حسام البدري باوك اليوناني وردة أخبار المحترفون

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