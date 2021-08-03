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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأخلاق أولا .. فولوس اليوناني ينسحب من صفقة عمرو وردة

عمرو وردة لاعب فريق
عمرو وردة لاعب فريق باوك اليوناني

أعلن نادي فولوس اليوناني، انسحابه من سباق التعاقد مع المصري عمرو وردة لاعب فريق باوك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وقال أخيل بيوس رئيس نادي فولوس في بيان أبرزه موقع “ sport24” اليوناني:" الجميع يعرف كم أحب عمرو وردة، ورغبتي الكبيرة في التعاقد معه، فضلا عن حاجة الفريق إليه".

 

وتابع:" لكن قيمة لاعب كرة القدم، مهما كانت عظيمة، لا تكفي إذا لم تكن مصحوبة بمبادئ وقيم وسلوك مقبول اجتماعيًا تماما".

 

وتابع:" لذلك قرر نادي فولوس، الانسحاب من صفقة عمرو وردة".

 

واختتم:" أعتقد أن مثل هذه الحالات لا مكان لها في العالم، ولا في كرة القدم اليونانية، على وجه الخصوص".

 

أزمة عمرو وردة مع مدرب باوك

 

كانت تقارير يونانية،  أكدت مؤخرا، أن رازفان لوشيسكو المدير الفني لفريق باوك اليوناني، طرد اللاعب عمرو وردة  لاعب الفريق، من تدريبات الفريق، بسبب سوء سلوكه خلال المران.

 

وذكرت صحيفة “ Protothema” اليونانية، أن  رازفان لوشيسكو، أوقف تدريبات الفريق، بالمعسكر، وطرد عمرو وردة، بسبب سوء سلوك اللاعب.

 

ووفقا لتقارير يونانية، فإن طرد عمرو وردة من قبل مدرب باوك، جاء بسبب ركل اللاعب، الكرة وإلقاء زجاجة على أرض الملعب بعد فشله في السيطرة على الكرة، خلال المران.

 

وأوضحت الصحيفة، أن مدرب باوك، قال بنبرة قوية أنه لن يتسامح مع مثل هذا السلوك.

 

وعاد عمرو وردة إلى تدريبات فريقه باوك اليونانى، بعد اعتذاره وانتهاء أزمته مع المدرب الأوكرانى رازفان لوشيسكو.

 

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