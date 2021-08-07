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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لو عاوز تجدد رخصة محلك.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

محلات- ارشيفية
محلات- ارشيفية

أعلنت محافظة القاهرة عن تفاصيل وشروط التقديم لتجديد رخصة تشغيل محل صناعى أو تجارى.

 

وجاءت  المستندات والأوراق المطلوبة لتجديد رخصة تشغيل محل صناعى أو تجارى بعد التعقدم لإدارة المحلات بالحي أو المركز التكنولوجي كالتالي : 

- صورة مستند إثبات الشخصية  مع الاطلاع على الأصل
- اصل الرخصة المطلوب تجديدها .
- صورة عقد الإيجار / التمليك مع الاطلاع على الأصل
- توكيل رسمى فى حالة الوكالة .
- الشهادة الصحية للعاملين بالنسبه للمحلات التى تتعامل فى الأغذية والمشروبات .
- إيصال سداد الرسوم.

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*شروط الحصول على الخدمة

• مالك المحل أو وكيل عمل عنه ( بتوكيل رسمى موثق)

• عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

 

إجراءات طالب الخدمة

  1. خطوة 1: ملء النموذج الخاص بالخدمة
  2. خطوة 2: تقديم المستندات المطلوبة للخدمة
  3. خطوة 3: فحص الأوراق والمستندات بمعرفه الإدارة الهندسية المختصة
  4. خطوة 4: تسليم الخدمة لمتلقى الخدمة

 

معلومات إضافية عن الرسوم

• رسم معاينة يقدر بقيمة الإيجار الشهرى ×12 شهر ( الناتج يحسب كما وارد بجدول نموذج التنظيم والإدارة + رسم تفتيش عند عدم تواجد أخر ايصال تفتيش تسدد كما وارد بجدول نموذج التنظيم والإدارة +رسم تنمية موارد 10 قروش + ضرائب نوعية ( للصناعى والجزارة 18 جنيه – للتجارى 3 جنيه- للمحلات العامة 12 جنيه )

+ يستحق مبلغا تحت حساب الضريبة على أرباح النشاط التجاري والصناعى يعادل نسبة ١٠ %من الرسم المقرر لتجديد الترخيص وذلك لمن يمنح لهم تراخيص لمزاولة النشاط للحرفيين ( تطبيقا للمادة ٦٦ من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، المادة الأولى من قرار وزير المالية رقم ٥٣٦ لسنة ٢٠٠٥.

 

وفيما يلي ينشر صدى البلد نموذج طلب تجديد رخصة تشغيل محل صناعى أو تجارى كالتالي بما فيها المبالغ المطلوب تسديدها عند تقديم الطلب:

 

رخصة محل رخصة تشغيل محل المستندات والأوراق المطلوبة القاهرة

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