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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

محمد البشاري يوضح التحديات التي تواجه الخطاب الديني

محمد البشاري خلال
محمد البشاري خلال ندوة بـ صدى البلد

قال الدكتور محمد البشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة إن الحاجة الآن إلى تجديد الخطاب الديني وصلب القضية الآن هو التجديد، وكل عصر له مجددون وليس بالضرورة أن يكون شخصًا، وقد تكون مؤسسة.

وأضاف البشاري خلال ندوة بـ صدى البلد، أن الأمر الآخر أمام تحديات القضية هو الاعتناء بالتراث الفقهي دون تقديس متسائلا كيف يمكن استيعاب التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية فكريا  مؤكدا أن التجديد يأتي في نظرتنا للآخر هل هو شريك أم عدو الأصل في العلاقة مع الآخر هو السلم، والحرب شرعت للدفاع عن النفس وهو تشريع استثنائي في الطوارئ والحالة العامة الطبيعية مع الآخر علاقة سلم.

أوضح أن التجديد يعمل على تقريب وجهات النظر بين المسلمين سواء السنة والشيعة واخلاف التعددات المذهبية ، مؤكدا أنه قد يكون قوة إذا استعمل ووجه الاستعمال الحكيم أما إذا استغلت الطوائف في اشعال الفتنة سيؤدي إلى دمار الأمة.

وأشار الدكتور محمد البشاري إلى الكثير من المبادرات الهامة والتي منها وثيقة دولة الإمارات في الأخوة الإنسانية بتوقيع شيخ الازهر مع قداسة بابا الفاتيكان، وما قامت به المملكة الأردنية في مبادرة" كلمة سواء وهو البحث عن مشترك انساني  و"وثيقة مكة"  وهناك عدة مبادرات كل واحدة منها  تغطي جزءا من الفضاء الكبير في تجديد الخطاب الديني.


 

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