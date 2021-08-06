عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التونسي يعين مديرا جديدا للقضاء العسكري

الرئيس التونسي يعين
الرئيس التونسي يعين مديرا جديدا للقضاء العسكري

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا تكليف العميد القاضي منير عبد النبي بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.

 

ويخلف منير عبد النبي في هذا المنصب العميد قاضي توفيق العيوني الذي أنهى الرئيس قيس سعيد تكليفه بمقتضى أمر رئاسي صادر في 27 يوليو الماضي.

 

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، تسمية علي مرابط مكلفا بتسيير وزارة الصحة في تونس.

تونس.. قرارات بمنع السفر في حق عدد من المسؤولين

تونس.. الرئيس قيس سعيد يعين وزيرا جديدا للصحة

وأدى علي مرابط، اليوم، اليمين أمام الرئيس قيس سعيد وفقا للفصل 89 من الدستور، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

 

وقال الرئيس التونسي إن الصحة من حقوق الإنسان وليست بضاعة في السوق السياسي.

 

وأضاف قيس سعيد " في ظرف قياسي تم توفير ملايين اللقاحات وكل المعدات خاصة الأوكسجين".

 

كما قدم الرئيس التونسي الشكر للأصدقاء في جميع أنحاء العالم، على ما قدموه لتونس من مساعدات في أزمة فيروس كورونا.

 

وكان الرئيس قيس سعيد أصدر أمرا، مساء الخميس،  بإنهاء تكليف 3 ولاة للجمهورية وهم والي المنستير، ومدنين، بالإضافة إلى والي زغوان.

 

وقبلها، قرر الرئيس قيس سعيد إنهاء تكليف والي صفاقس ولم يتم تعيين خلفا له إلى الآن.

الرئيس التونسي قيس سعيد تونس القضاء العسكرى احتجاجات تونس

موضوعات متعلقة

تونس.. قرارات بمنع السفر في حق عدد من المسؤولين

وزيرا خارجية الجزائر وأمريكا يبحثان التطورات في تونس وليبيا

تونس.. الرئيس قيس سعيد يعين وزيرا جديدا للصحة

ترشيحاتنا

المتحدث باسم وزارة الكهرباء: الآن أصبح لدينا وفرة في الطاقة

إسرائيل تتقدم بشكوى ضد لبنان في مجلس الأمن

كاليفورنيا تشتعل.. ثالث أضخم حريق في تاريخ الولاية يلتهم مدنا كاملة.. فيديو

بعد إصابته وأسرته بـ فيروس كورونا.. تطور مهم في حالة مصطفى كامل

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

الأرصاد تكشف سبب سقوط الأمطار مع ارتفاع درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش قادر اخد نفسي.. الفنان صلاح عبد الله يكشف مستجدات حالته الصحية

نتيجة الثانوية العامة 2021 على صدى البلد.. والتعليم: مفيش مجاميع مبالغ فيها

شهود يروون تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في قليوب.. فيديو وصور

أول لقطات لموكب نقل مركب الملك خوفو.. صور

8 شركات.. قرار جديد من روسيا بشأن استئناف رحلات الطيران إلى المنتجعات المصرية

لو الكهرباء بتقطع .. إليك 12 طريقة لتقديم شكوتك

احتراق سيارة يصيب كوبرى أكتوبر بكثافات مرورية

بعد تراجع مستواه.. مدرب جالاتا سراي يكشف مصير مصطفى محمد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

فيديو

بعد حمو بيكا .. القبض على حسن شاكوش فى الساحل الشمالي

فيديوجراف.. رحلت قبل خطوبتها .. تفاصيل حب حياة ميرنا المهندس وأزمة مرضها

رئيس الوزراء يتواصل هاتفياً مع لاعبى منتخب اليد لمؤازرتهم قبل لقاء إسبانيا

تختفي بعد 24 ساعة.. تيك توك TikTok يختبر أبرز ميزات سناب شات

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ