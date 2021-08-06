الرئيس التونسي يعين مديرا جديدا للقضاء العسكري

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا تكليف العميد القاضي منير عبد النبي بمهام وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.

ويخلف منير عبد النبي في هذا المنصب العميد قاضي توفيق العيوني الذي أنهى الرئيس قيس سعيد تكليفه بمقتضى أمر رئاسي صادر في 27 يوليو الماضي.

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، تسمية علي مرابط مكلفا بتسيير وزارة الصحة في تونس.

وأدى علي مرابط، اليوم، اليمين أمام الرئيس قيس سعيد وفقا للفصل 89 من الدستور، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

وقال الرئيس التونسي إن الصحة من حقوق الإنسان وليست بضاعة في السوق السياسي.

وأضاف قيس سعيد " في ظرف قياسي تم توفير ملايين اللقاحات وكل المعدات خاصة الأوكسجين".

كما قدم الرئيس التونسي الشكر للأصدقاء في جميع أنحاء العالم، على ما قدموه لتونس من مساعدات في أزمة فيروس كورونا.

وكان الرئيس قيس سعيد أصدر أمرا، مساء الخميس، بإنهاء تكليف 3 ولاة للجمهورية وهم والي المنستير، ومدنين، بالإضافة إلى والي زغوان.

وقبلها، قرر الرئيس قيس سعيد إنهاء تكليف والي صفاقس ولم يتم تعيين خلفا له إلى الآن.