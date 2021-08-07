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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنفيذ 312 ألف عملية تداول في البورصة الأسبوع الماضي

صدى البلد

بلغ إجمالي قيمة تداول البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 17.8 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 2791مليون ورقة منفذة على 312 ألف عملية.

سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية 2.5 مليار جنيه منذ بداية العام، فيما مالت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء بنحو 1.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

البورصة المصرية

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول البورصة المصرية قدرها 17.2 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 3250 مليون ورقة منفذة على 303 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم في البورصة المصرية على 56.29 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 43.71 % خلال الأسبوع.

ربح رأس المال السوقي في البورصة المصرية نحو 4.8 مليار جنيه خلال الأسبوع، ليستقر في ختام تعاملات الأسبوع عتد مستوى 706.4 مليار جنيه مقابل 701.6 مليار جنيه.

النقل والشحن أكثر القطاعات ارتفاعا في البورصة 

وتصدر قطاع خدمات النقل والشحن قائمة القطاعات الأكثر ارتفاع بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 6.3% تلاه قطاع مواد بناء بنسبة 6.1% تلاه قطاع طاقة وخدمات مساندة بنسبة 3% ثم قطاع موارد أساسية بنسبة 3% ثم قطاع مقاولات وإنشاءات هندسية بنسبة 2.4%.

تداول قيمة تداول البورصة البورصة المصرية المستثمرين

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