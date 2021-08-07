يستعرض صدى البلد سعر الذهب اليوم السبت 7 - 8 -2021، بمحلات الصاغة بدون مصنعية، والذي تأثر بالانخفاض العالمي للذهب بعد موافقة مجلس النواب الأمريكى على مشروع قانون النقل البرى والبنية التحتية بقيمة 715 مليار دولار، ما دفع التداول نحو الدولار.

سعر الذهب اليوم السبت

سعر الذهب عيار 24 890 إلى 888

سعر الذهب عيار 22 814 إلى 812

سعر الذهب عيار 21 776 إلى 774

سعر الذهب عيار 18 662 إلى 660

سعر الذهب عيار 14 511 إلى 509

سعر الذهب عيار 12 434 إلى 432

الأونصة 1762 دولارا

الجنيه الذهب 6,248 إلى 6232 جنيه

الكيلو 892,571 جنيه

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وشهدت اسعار الذهب عالميا، انخفاضا ملحوظا عقب موافقة مجلس النواب الأمريكى على مشروع قانون النقل البرى والبنية التحتية بقيمة 715 مليار دولار، ما دفع التداول نحو الدولار بسبب الأمل فى تحسن الاقتصاد والذى يعززه الانخفاض الحكومى وأدى القرار إلى رفع عقود مؤشر الدولار بنسبة 0.18% ما يضغط على الذهب الذى تربطه علاقة عكسية به.