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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

داليا البحيرى تدخل فى نوبة ضحك على الهواء لهذا السبب.. شاهد

الفنانة داليا البحيرى
الفنانة داليا البحيرى

قالت الفنانة داليا البحيرى ، إنها تابعت الفنان أحمد فتحى لأول مرة عندما استضافته الاعلامية منى الشاذلى هو وزوجته لافتة الى انها تأثرت بشدة من الحلقة وقامت بمشاركتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" ..


ودخلت " البحيرى" ، فى نوبة ضحك على الهواء خلال استضافتها مع الاعلامية منى الشاذلى  ببرنامج معكم والمذاع عبر فضائية CBC ، وذلك عندما قامت ب أداء تمثيلى وعرض الفارق بين " مشية الست والرجل"   ليفاجئها الفنان احمد فتحى بتمشيته مهرولا يتراقص بخلاف ما قدمته عن ثبات مشى السيدات  ..

 

يذكر أن الفنانة داليا البحيري، قد كشفت مؤخرأ عن الصعوبات التي واجهتها في مسرحية "ابو العربي" واوضحت انها تجسد من خلال العمل شخصية زوجة عالم نووي والذي يجسده الفنان هاني رمزي، كما كشفت تفاصيل تواجدها بالعمل.

وعبرت الفنانة داليا البحيري عن سعادتها بالتواجد في مسرحية "أبو العربي"، وكشفت عن أبرز الصعوبات التي قابلتها.

وقالت داليا أن أبرز ما واجهها من صعوبات هو أن البروفات الخاصة بالعرض كانت قبل أن ينطلق بشهر واحد،وهو ماجعلها تتوتر بسبب إقتراب عرض المسرحية، ولكن هذا التوتر أختفى مع العرض الأول للمسرحية، وتفاعل الجمهور معها.
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الفنانة داليا البحيري فيس بوك التواصل الاجتماعي أبو العربي منى الشاذلى

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