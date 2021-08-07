الدوري الممتاز.. الأهلى يخشي مفاجآت سيراميكا.. والزمالك يسعي لفك عقدة المحلة

يواجه الأهلي اليوم السبت أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز، على استاد "الأهلي وي السلام".

تنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية و تُنقل أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا عبر فضائية أون تايم سبورتس 1.

وضمت قائمة الأهلي 21 لاعبا هم:

محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وجونيور أجايي ومحمد هاني.

ويدخل الأهلي مباراة سيراميكا كليوباترا في صدارة جدول الدوري برصيد «61 نقطة»؛ جمعها من 27 جولة بعدما حقق الفوز في 18 مباراة على حساب فرق «مصر المقاصة- غزل المحلة - الاتحاد - سيراميكا - الإنتاج الحربي - المقاولون - طلائع الجيش - الإسماعيلي - الزمالك - إنبي - المصري -الاتحاد - سموحة - المقاولون - مصر المقاصة - الإنتاج الحربي – أسوان – وادي دجلة ».

وتعادل في 7 مواجهات أمام «وادي دجلة - البنك الأهلي - بيراميدز - الجونة الزمالك - بيراميدز- البنك الأهلي»، والخسارة أمام سموحة وغزل المحلة.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة مهمة أمام غزل المحلة في السابعة مساء اليوم السبت على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الثاني بفارق الأهداف في جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بينما يقع غزل المحلة في المركز الثالث عشر برصيد 32 نقطة.

وتقابل الفريقان خلال هذه الفترة في 24 مباراة في جميع المسابقات (الدوري وكأس مصر وبطولة السوبر المصري)، فاز الزمالك خلالها في ١٧ لقاء، وتعادلا في ثلاث مواجهات وخسر الأبيض أربع مباريات.

وجاء آخر فوز للزمالك على غزل المحلة كان في موسم ٢٠١٥ /٢٠١٦ وتحديدا يوم 7 مايو عام 2016 حيث حقق الأبيض الفوز بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد حمودي ومايوكا.

ويعتلي عبد الحليم علي مهاجم الفريق الأبيض السابق قائمة الأكثر مشاركة في مباريات الفريقين، وخاض 14 مباراة أمام غزل المحلة في تاريخه مع القلعة البيضاء.

وخاض الفريق الأبيض معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا للمباراة المرتقبة وسيستمر الفريق في معسكره لحين خوض لقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري.