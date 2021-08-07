22 حالة إصابة جديدة بكورونا في أولمبياد طوكيو

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية، المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم السبت تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لدى أشخاص مرتبطين بالأولمبياد.

ووصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الأولمبياد حتى الآن إلى 404 حالات.

وضمت قائمة الإصابات الجديدة اثنين من ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، كما ضمت عددا من المتطوعين والموظفين والإداريين باللجنة المنظمة وغيرهم.

وتقام الألعاب، التي انطلقت يوم 23 يوليو الجاري، وحتى 8 أغسطس، دون جماهير بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في الأسابيع الماضية.

4 ميداليات لمصر في طوكيو

حققت مصر 4 ميداليات برونزية في طوكيو حتى الآن، إذ نال سيف عيسى وهداية ملاك ميداليتين في التايكوندو، ومحمد إبراهيم كيشو في المصارعة الرومانية، وجيانا فاروق أول لاعبة مصرية تحقق ميدالية في الكاراتيه بالأولمبياد.

وشهدت أولمبياد طوكيو مشاركة تاريخية للبعثة المصرية كأكبر بعثة في تاريخ المشاركات المصرية في الأولمبياد، حيث ضمت 134 رياضيا ورياضية بخلاف 12 رياضيا من الجنسين بصفة احتياطية.

وكانت مصر شاركت في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بالبرازيل ببعثة ضمت 120 رياضيا ورياضية، لكنها كسرت هذا الرقم القياسي خلال نسخة طوكيو.