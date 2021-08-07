طوكيو 2020.. الولايات المتحدة الأمريكية تتوج بذهبية كرة السلة رجال

فاز منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، بالميدالية الذهبية في منافسات كرة السلة رجال، بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك بعد الفوز على فرنسا بنتيجة 87-82.

الربع الأول انتهى لصالح المنتخب الأمريكي بنتيجة 22-18، وواصلت أمريكا التفوق في الربع الثاني، حيث تقدمت 22-22 واستمر التقدم لنجوم العالم في الربع الثالث وقبل الأخير حيث انهى نجوم الـNBA بنتيجة 27-24.

فرنسا أنهت الربع الرابع لصالحها 19-16، لكن ذلك لم يكن كافيًا للديوك الفرنسية، لتنتهي المباراة 87-82 لصالح الولايات المتحدة، وتصل للميدالية رقم 16 في تاريخ المنتخب الأمريكي بالأولمبياد.