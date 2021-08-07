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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هزة أرضية بقوة 4,3 تضرب دولة عربية

زلزال
زلزال

ضربت هزة أرضية بقوة 4,3 درجات على مقياس ريختر، اليوم إقليم الدريوش شمال شرق المملكة المغربية. 

ونقلت وكالة المغرب العربي للانباء عن المعهد الوطني للجيوفيزياء ان الهزة التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت على عمق 18 كلم. 

وفي سياق آخر كانت المراصد الزلزالية في العراق ، قد سجلت، حدوث 14 هزة أرضية في عدد من المناطق العراقية خلال الـ24 ساعة الماضية.  

 

ووفقًا لموقع "ناس" العراقي، ذكر بيان للهيئة أن "المراصد الزلزالية سجّلت حدوث هزتين أرضيتين فجر هذا اليوم، في جنوب غرب قضاء كلار".  

 

وأضافت الهيئة في بيانها أن "الهزة الأرضية الأولى كانت بقوة (3,1) درجة عند الساعة 2:02:10 بالتوقيت المحلي، وتبعد 16 كم جنوب غرب كلار".

 

وتابع: "فيما كانت الهزة الأرضية الثانية بقوة (3.8) درجة عند الساعة 2:41:21 بالتوقيت المحلي وتبعد بمسافة 12كم جنوب غرب كلار".

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وفي سياق آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، اليوم الأحد، القبض على مسئول خلية الاغتيالات الإرهابية في محافظة صلاح الدين في العراق.

 

وقالت الخلية في بيان: «بناءً على المتابعة والتعقب الاستخباراي ومقاطعة المعلومات في إطار  تعقب العناصر الإرهابية البارزة تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من إلقاء القبض على الإرهابي المكنى أبورسول  الذي اعترف ابتدائياً وصدقت أقواله قضائياً بأنه انتمى لتنظيم داعش وعمل ضمن المفارز الإرهابية».

 

وأضاف البيان: «كما اعترف أيضاً أنه عمل في عام 2020 آمرا لمفرزة أمنية إرهابية للاغتيالات ضمن محافظة صلاح الدين و كلف باغتيال عدة مواطنين أبرياء حيث كانت وكالة الاستخبارات سباقة قبل تنفيذه لعمليات الاغتيال بسبب القبض عليه”.

زلزال المغرب مقياس ريختر هزة أرضية المعهد الوطني للجيوفيزياء

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