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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية إسرائيل يتجه إلى المغرب | تفاصيل

وزير خارجية إسرائيل
وزير خارجية إسرائيل يتجه إلى المغرب

يقوم وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بزيارة رسمية العاصمة المغربية الرباط يومي 11 و12 أغسطس الجاري.

وتعد هذه الزيارة الأولى له منذ استئناف العلاقات أواخر العام الماضي، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي مغربي أمس الجمعة.
 

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وأوضح المصدر أن لبيد سيلتقي نظيره المغربي ناصر بوريطة خلال هذه الزيارة، بدون الإدلاء بتفاصيل حول برنامجها.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، قد أعلن قبل ثلاثة أسابيع عزمه على زيارة المغرب، وذلك عشية انطلاق خط جوي مباشر ابتداء من 25 يوليو الماضي.

كما شهدت الرباط مطلع الشهر الماضي مشاورات بين مسؤولين في خارجيتي المغرب واسرائيل حول تطوير العلاقات الثنائية.

إسرائيل المغرب تل أبيب الرباط يائير لابيد

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