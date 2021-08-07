إسرائيل تقصف مواقع لحماس في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أن طائراته الحربية شنت عدة ضربات جوية على مواقع متفرقة لحركة حماس في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان نشره على "تويتر": أغارت طائرات حربية قبل قليل على معسكر استخدمته كتيبة جباليا التابعة لحماس بالاضافة الى نقطة اطلاق صواريخ بالقرب من جباليا".

وأضاف: "تأتي الغارات ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة".

وأمس الجمعة، اندلعت أربعة حرائق في مستوطنات إسرائيلية قرب قطاع غزة نتيجة إطلاق بالونات حارقة من غزة وفق ما أفادت به تقارير عبرية.

وذكرت القناة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن الحرائق اندلعت في حقول أشواك في مستوطنات تابعة للمجلس الإقليمي أشكول الذي يضم 32 مستوطنة.

وسبق أن أدت عمليات إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة إلى تدمير مساحات كبيرة من الهكتارات داخل مستوطنات غلاف غزة وتسببت في نشر الفوضى والقلق بين المستوطنين في المناطق المحيطة بقطاع غزة، خاصة خلال فترة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية جراء الحرائق اليوم، التي قالت القناة إنها تأتي بعد إطلاق حزب الله اللبناني صباح اليوم 19 صاروخا على إسرائيل، سقطت ثلاث منها في لبنان، وستة في مناطق مفتوحة داخل إسرائيل، وتم اعتراض عشر باستخدام نظام القبة الحديدية.

وفي وقت مُبكر من أمس الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إن ما لا يقل عن عشرة صواريخ أطلقت صوب إسرائيل من جنوب لبنان، ما أدى لرد إسرائيلي بالقصف المدفعي، مع تصاعد الأعمال القتالية عبر الحدود في خضم توترات مع إيران.

وأكدت إسرائيل أنها لا ترغب في التصعيد على الحدود مع لبنان ولكنها "مستعدة" لذلك، بعد إطلاق صواريخ من البلد المجاور رد عليها الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمنون شيفلر لصحافيين "لا نرغب في التصعيد إلى حرب شاملة، لكننا بالطبع مستعدون لذلك". وأضاف "سنعمل ما هو مطلوب".