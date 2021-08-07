عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تقصف مواقع لحماس في قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أن طائراته الحربية شنت عدة ضربات جوية على مواقع متفرقة لحركة حماس في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان نشره على "تويتر": أغارت طائرات حربية قبل قليل على معسكر استخدمته كتيبة جباليا التابعة لحماس بالاضافة الى نقطة اطلاق صواريخ بالقرب من جباليا".

قبل 50 عاما.. إسرائيل أقامت معسكرات لاعتقال فلسطينيين من غزة| تفاصيل

إسرائيل تقر سلسلة تسهيلات لـ غزة.. تعرف عليها

وأضاف: "تأتي الغارات ردًا على إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة".

وأمس الجمعة، اندلعت أربعة حرائق في مستوطنات إسرائيلية قرب قطاع غزة نتيجة إطلاق بالونات حارقة من غزة وفق ما أفادت به تقارير عبرية.

وذكرت القناة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن الحرائق اندلعت في حقول أشواك في مستوطنات تابعة للمجلس الإقليمي أشكول الذي يضم 32 مستوطنة.

وسبق أن أدت عمليات إطلاق بالونات الهيليوم الحارقة إلى تدمير مساحات كبيرة من الهكتارات داخل مستوطنات غلاف غزة وتسببت في نشر الفوضى والقلق بين المستوطنين في المناطق المحيطة بقطاع غزة، خاصة خلال فترة الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية جراء الحرائق اليوم، التي قالت القناة إنها تأتي بعد إطلاق حزب الله اللبناني صباح اليوم 19 صاروخا على إسرائيل، سقطت ثلاث منها في لبنان، وستة في مناطق مفتوحة داخل إسرائيل، وتم اعتراض عشر باستخدام نظام القبة الحديدية.

إعلام عبري: إسرائيل تتجه لضبط النفس بعد قصف جنوب لبنان

إسرائيل تتقدم بشكوى ضد لبنان في مجلس الأمن

وفي وقت مُبكر من أمس الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إن ما لا يقل عن عشرة صواريخ أطلقت صوب إسرائيل من جنوب لبنان، ما أدى لرد إسرائيلي بالقصف المدفعي، مع تصاعد الأعمال القتالية عبر الحدود في خضم توترات مع إيران.

وأكدت إسرائيل أنها لا ترغب في التصعيد على الحدود مع لبنان ولكنها "مستعدة" لذلك، بعد إطلاق صواريخ من البلد المجاور رد عليها الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أمنون شيفلر لصحافيين "لا نرغب في التصعيد إلى حرب شاملة، لكننا بالطبع مستعدون لذلك". وأضاف "سنعمل ما هو مطلوب".

 

 

إسرائيل الجيش الإسرائيلي غزة قطاع غزة حماس حزب الله لبنان

موضوعات متعلقة

إسرائيل: هجمات حزب الله الإرهابية ستجلب كارثة للبنان بأسره

إعلام عبري: إسرائيل تتجه لضبط النفس بعد قصف جنوب لبنان

إسرائيل تتقدم بشكوى ضد لبنان في مجلس الأمن

ترشيحاتنا

طوكيو 2020.. قطر تحرز برونزية كرة الطائرة الشاطئية للرجال

الأرجنتين تخفف قيود كورونا مع اقتراب حصيلة الإصابات من 5 ملايين

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة والقناة الناقلة

بعد إصابته بكورونا.. شاهد عريس يحضر زفافه عبر "الفيديو كول"

قبل طرحه فى السينما .. 6 معلومات عن فيلم موسى

هل يجوز صلاة السنة بعد الفجر ؟.. ليست قضاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم النوم على جنابة والصلاة بالثوب الذي أصابه المني

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

تعليق ناري من محمد الباز بشأن صورة "قفشة" على عربية الفول

نتيجة الثانوية العامة 2021 على صدى البلد.. والتعليم: مفيش مجاميع مبالغ فيها

مش قادر اخد نفسي.. الفنان صلاح عبد الله يكشف مستجدات حالته الصحية

استنجدت بيا ومرضتش انقذها.. ننشر اعترافات المتهمين بقتل فتاة المول بكفر الدوار

شهود يروون تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في قليوب.. فيديو وصور

أول لقطات لموكب نقل مركب الملك خوفو.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابته بكورونا.. شاهد عريس يحضر زفافه عبر "الفيديو كول"

بعد أولمبياد طوكيو.. باريس تخطط لرفع أكبر علم في التاريخ على برج إيفل|صور

بعد شهور من نيل حريته.. وفاة الدب الأكثر وحدة في العالم|صور

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

فيديو

بعد حمو بيكا .. القبض على حسن شاكوش فى الساحل الشمالي

فيديوجراف.. رحلت قبل خطوبتها .. تفاصيل حب حياة ميرنا المهندس وأزمة مرضها

رئيس الوزراء يتواصل هاتفياً مع لاعبى منتخب اليد لمؤازرتهم قبل لقاء إسبانيا

تختفي بعد 24 ساعة.. تيك توك TikTok يختبر أبرز ميزات سناب شات

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ