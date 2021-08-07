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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام عبري: إسرائيل تتجه لضبط النفس بعد قصف جنوب لبنان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت وسائل إعلام عبرية أمس الجمعة إن إسرائيل ستكتفي على الأرجح بالقذائف التي أطلقتها ردا على إطلاق حزب الله لنحو عشرين صاروخا تجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الهدوء عاد إلى الحدود الشمالية مع لبنان، وذلك عقب التصعيد العسكري المحدود.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي "كان" إنه من غير المتوقع أن ترد إسرائيل على إطلاق الصواريخ من لبنان، مضيفةً أنه "في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية هناك فهم بأن حزب الله رأى نفسه مضطراً لإطلاق الصواريخ رداً على الهجوم الإسرائيلي السابق على الأراضي اللبنانية أول أمس".

وأضافت: " ”لكن حزب الله غير معني بتصعيد الموقف، وكان إطلاق الصواريخ يستهدف مناطق مفتوحة، لذا فإن إسرائيل مستعدة أيضًا لضبط النفس والاكتفاء بما أطلقته من قذائف مدفعية ظهراً".

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وأشارت "كان" إلى أنه بعد إطلاق الصواريخ من لبنان، ظهر الجمعة، ساد الهدوء منذ ساعات الظهيرة، ونقلت عن مسؤول رفيع في القيادة الشمالية قوله إنه ”لن نسمح لروتين غلاف غزة بأن يحدث هنا في الشمال“.

ونقلت القناة عن المتحدث السابق باسم الجيش رونين مانليس قوله إن "إسرائيل الآن في فخ، إذا ردت بقوة ستنجر إلى سلسلة من الأحداث ضد حـزب الله وصولاً إلى التصعيد، وإذا كان الرد ضعيفاً فسيعطي هذا الضوء الأخضر للحزب لمواصلة هذه الأعمال في المستقبل".

وفي وقت سابق، أكدت إسرائيل أنها لا ترغب في التصعيد على الحدود مع لبنان، لكنها "مستعدة" لذلك، بعد إطلاق صواريخ من البلد المجاور، رد عليها الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي.

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وأعلن سلاح الجو الإسرائيلي، يوم الخميس، تنفيذ أولى غاراته الجوية منذ سنوات على لبنان، زاعمًا أنه استهدف مواقع إطلاق صواريخ بعد إطلاق نار من جنوب لبنان على شمال إسرائيل.

وفي وقت مُبكر من أمس الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إن ما لا يقل عن عشرة صواريخ أطلقت صوب إسرائيل من جنوب لبنان، ما أدى لرد إسرائيلي بالقصف المدفعي، مع تصاعد الأعمال القتالية عبر الحدود في خضم توترات مع إيران.

 

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