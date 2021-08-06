ضرب إسرائيل بعدد من الصواريخ القادمة من جنوب لبنان.. تفاصيل

قال الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار انطلقت اليوم الجمعة، في شمال إسرائيل وهضبة الجولان المحتلة بعد إطلاق عدد من الصواريخ.

وذكر مصدر أمني لبناني أن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان صوب إسرائيل.

وتسببت صواريخ انطلقت من لبنان قبل يومين في رد إسرائيلي بقصف مدفعي وغارات جوية.

وقال مصدر أمني في بيروت لـ"رويترز" إن صواريخ أطلقت باتجاه إسرائيل من جنوب لبنان.

وقال الإعلام الإسرائيلي أن الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه قاعدة "دوف" العسكرية.

وأكدت مصادر لـ "العربية" أن هناك أنباء عن اعتراض 10 صواريخ أطلقت من جنوب لبنان علي إسرائيل.

وأطلق الجيش الإسرائيلي صافرات الإنذار في شمال إسرائيل والجولان المحتل وعدة بلدات من الجليل الأعلى.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية تقارير أولية تؤكد إطلاق صواريخ من سوريا باتجاه الجولان المحتل.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن "تفعيل صفارات الإنذار في الجليل الأعلى وهضبة الجولان".