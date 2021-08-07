عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد جديد بين إسرائيل وحزب الله.. لبنان أمام شبح صراع طائفي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يشهد لبنان منذ يوم الخميس الماضي تصعيدًا جديدًا بين مليشيا حزب الله وجيش إسرائيل حيث أعلن سلاح الجو الإسرائيلي تنفيذ أولى غاراته الجوية منذ سنوات على لبنان، زاعمًا أنه استهدف مواقع إطلاق صواريخ بعد إطلاق نار من جنوب لبنان على شمال إسرائيل.

وذكر تقرير نشرته قناة "الحرة" العراقية أن التصعيد الجديد كاد أن يتسبب في أزمة بين البنانيين أنفسهم، فقد انتشر فيديو لأهالي قرية شويّا، في قضاء حاصبيا، جنوبي لبنان وهي منطقة يغلب عليها النسيج الدرزي، بينما يعترضون شاحنة محملة براجمات صواريخ، هي ذاتها التي أطلقت رشقاً صاروخياً باتجاه إسرائيل.

وكان ذلك بينما أعلن حزب الله اللبناني مسؤوليته عن هذه العملية في بيان واعتبرها رداً على القصف الذي استهدف منطقة الدمشقية، جنوبي لبنان، ليل الأربعاء- الخميس.

وتدخل الجيش اللبناني وعدد من أهالي القرية لتهدئة الوضع، وبعد فترة من احتجاز الشاحنة وسائقها ومرافقيه، وعددهم أربعة، تحركت عناصر من الجيش  ومخابراته، وعملت على التحفظ على الشاحنة، وكذلك الُشبان، في ظل اعتراض بعض أهالي المنطقة، فيما حاول بعضهم إنهاء المشكلة سريعاً، ومساعدة الجيش على سحب الآلية وترك المحتجزين، وهو ما حدث بالفعل.

إعلام عبري: إسرائيل تتجه لضبط النفس بعد قصف جنوب لبنان

إسرائيل تتقدم بشكوى ضد لبنان في مجلس الأمن

وبعدما أصدر حزب الله بيانه الخاص بتبني عملية إطلاق الصواريخ، عاد فقال في بيان لاحق: "لدى عودة المقاومين من عملهم، وأثناء مرورهم بمنطقة شويا في قضاء حاصبيا، أقدم عدد من المواطنين على اعتراضهم، بعدما قاموا عند الساعة 11:15 من ظهر اليوم الجمعة بالردّ على الاعتداءات الصهيونية على لبنان باستهداف محيط مواقع العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا بصليات صاروخية من مناطق حرجية بعيدة تماماً عن المناطق السكنية، حفاظاً على أمن المواطنين".

واعتبر حزب الله في بيانه، أن "المقاومة الإسلامية، كانت ولا تزال وستبقى، من أحرص الناس على أهلها وعدم تعريضهم لأيّ أذى خلال عملها المقاوم، وهي التي تدفع الدماء الزكية من شبابها لتحافظ على أمن لبنان ومواطنيه".

إعلام عبري: إسرائيل تتجه لضبط النفس بعد قصف جنوب لبنان

قبل قصف إسرائيل.. أهالي لبنان يسيطرون على "راجمة صواريخ" تابعة لحزب الله.. فيديو

وكان أكثر من فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن انتقادات لأهالي البلدة بشأن إطلاق الصواريخ من بلدتهم وتعريضهم لخطر الرد الإسرائيلي.

وتقوم إسرائيل عادة باستهداف المكان الذي انطلقت منه الصواريخ بالمدفعية الثقيلة، وهو ما حدث اليوم، لكن الرد لم يطل البلدة التي احُتجزت فيها الشاحنة.

وأفاد "الحرة" بأن تدخلات سياسية حصلت، لاسيما من قبل الحزب الديمقراطي اللبناني الفاعل في المنطقة والحزب الاشتراكي وقيادة حزب الله، لتطويق الأزمة، وهو ما أفضى، في بادئ الأمر، إلى تسليم الشاحنة والمحتجزين للجيش اللبناني.

وعلّق رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان على أحداث شويا في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، قائلا: "الحملات التي يطلقها البعض ضد ما جرى في بلدة شويّا وردود الفعل الحاصلة، إن كان على الأرض أو على مواقع التواصل، لا تخدم مصلحة أحد على الإطلاق".

قال القيادي في الحزب الديمقراطي اللبناني، جاد حيدر، لموقع "الحرة": "موقفنا معروف وثابت ونعتبر رد المقاومة أمراً طبيعياً بعد العدوان الذي حصل. وما حصل في بلدة شويا هو رد فعل طبيعي ولا يجوز أن يُبنى عليها لتضخيمها لأغراض لا تخدم المصلحة الوطنية".

وأضاف: "الدروز موقفهم معروف ولا يقبلون بأي عدوان يستهدف لبنان وما حصل هو حادث عابر فقط لا غير، وناسنا في القرية تدخلوا وفضوا الإشكال وانتهى الأمر".

وكشف أن حزبه سيقوم بزيارة رسمية للمنطقة غدا السبت، وقد يكون رئيسه النائب طلال إرسلان من يقوم بهذه الزيارة للتأكيد بأن شويا والمنطقة موقفها واضح في هذا الإطار.

واكتفى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بتغريدة تعليقاً على الحادثة قال فيها: "بعد الذي حدث في الجنوب وفي شويا بالتحديد نتمنى أن نخرج جميعاً من هذا الجو الموتور على التواصل الاجتماعي وأن نحكم العقل ونعتمد الموضعية في التخاطب بعيدا عن التشنج".
 

إسرائيل لبنان أركان الجيش الإسرائيلي حزب الله حركة حزب الله صواريخ صراع طائفي

موضوعات متعلقة

إعلام عبري: إسرائيل تتجه لضبط النفس بعد قصف جنوب لبنان

إسرائيل تتقدم بشكوى ضد لبنان في مجلس الأمن

أول تحرك من لبنان ضد إسرائيل بعد القصف الأخير

رئيس وزراء لبنان الأسبق: ما قام به حزب الله ضد إسرائيل يزيد من التعقيد بالمنطقة.. فيديو

ترشيحاتنا

زمن الشقاوة لا ينتهى.. معلومات لا تعرفها عن مصطفى فهمى فى عيد ميلاده

ليبيا .. الأمم المتحدة تحذر من "أعمال طائشة" تهدد وقف النار

دعاء الصباح للرزق في بداية السنة الهجرية الجديدة.. به تودع الفقر

قبل طرحه فى السينما .. 6 معلومات عن فيلم موسى

تنسيق الجامعات 2021.. إعلام القاهرة تبدأ اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة اليوم

لو عاوز تجدد رخصة محلك.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقلها للمستشفى.. مجدي كامل يكشف حالة مها أحمد الصحية| خاص

تعليق ناري من محمد الباز بشأن صورة "قفشة" على عربية الفول

حكم النوم على جنابة والصلاة بالثوب الذي أصابه المني

نتيجة الثانوية العامة 2021 على صدى البلد.. والتعليم: مفيش مجاميع مبالغ فيها

استنجدت بيا ومرضتش انقذها.. ننشر اعترافات المتهمين بقتل فتاة المول بكفر الدوار

مش قادر اخد نفسي.. الفنان صلاح عبد الله يكشف مستجدات حالته الصحية

شهود يروون تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها في قليوب.. فيديو وصور

أول لقطات لموكب نقل مركب الملك خوفو.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلم السفر إلى الفضاء أصبح حقيقة.. إليك تكلفة التذاكر وموعد الانطلاق

بعد إصابته بكورونا.. شاهد عريس يحضر زفافه عبر "الفيديو كول"

بعد أولمبياد طوكيو.. باريس تخطط لرفع أكبر علم في التاريخ على برج إيفل|صور

بعد شهور من نيل حريته.. وفاة الدب الأكثر وحدة في العالم|صور

فيديو

بعد حمو بيكا .. القبض على حسن شاكوش فى الساحل الشمالي

فيديوجراف.. رحلت قبل خطوبتها .. تفاصيل حب حياة ميرنا المهندس وأزمة مرضها

رئيس الوزراء يتواصل هاتفياً مع لاعبى منتخب اليد لمؤازرتهم قبل لقاء إسبانيا

تختفي بعد 24 ساعة.. تيك توك TikTok يختبر أبرز ميزات سناب شات

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: حصاد أوليمبي سعادته حذره

د. أحمد شندي يكتب: سرقة العقول طغت علي سرقة الأموال

عبير حلمي تكتب: إسم في معنى «1»

ياسر عبيدو يكتب: طلاق بيل وميلندا لصحة الشركة

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.شيماء سراج

فن الفذلكة

كريمة أبو العينين

وأدركنا ما تمنيناه

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

اﻟﻤﺰﻳﺪ