في اللحظات الأخيرة.. هل علمت الراحلة دلال عبد العزيز بوفاة زوجها سمير غانم ؟

عن عمر يناهز 61 سنة، لم تلبث الفنانة القديرة دلال عبد العزيز شهورًا حتى رحلت عن دنيانا لحاقًا بزوجها الفنان الراحل سمير غانم الذي وافته المنية قبلها بشهور قليلة.

الفنان العظيمة الراحلة دلال عبد العزيز، مكثت أكثر من 100 يوم في المستشفى بعد الإصابة بفيروس كورونا، لتعاني بعد ذلك من مضاعفات عدة لم تتحملها وظلت تقاوم حتى النفس الاخير.

المريضة لا تعلم بوفاة زوجها

الجانب الحزين في قصة مرض دلال عبد العزيز، رحيل زوجها الفنان سمير غانم عنها دون ان تعرف، حيث ظل طاقم الأطباء والتمريض يخفي عنها الخبر وحتى المقربون منها الذين أرادوا خداعها بطرق عدة حفاظًا على حالتها النفسية ومساعدةً لها في مقاومة أعراض المرض.

الحيَل التي اتبعها الجميع مع دلال عبد العزيو في لحظات استفاقتها تمثلت في حجب الهواتف عنها وكذا شاشات التلفزيون فضلًا عن تعليق لوحة على حجرتها مدون عليها عبارة “المريضة لا تعلم بوفاة زوجها”.

كانت تحس بوفاة سمير غانم

ومع كثرة الحيل لإخفاء خبر وفاة زوجها، إلا ان الكثيرين قالوا إنها مع المغالاة في إخفاء خبر الوفاة عنها إلا أنها كانت تشعر بوفاته، وهو ما تسبب لها قبل رحيلها بحالة نفسية سيئة.

ومن خلال المصادر الطبية فإن دلال عبد العزيز رحلت ولم تعلم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم، حيث فضل الأطباء عدم إخبارها بالأمر حتى اللحظات الاخيرة.

وبحسب تقارير صحفية فإن الفنانة دلال عبد العزيز سألت عن الحالة الصحية لسمير غانم، فأخبرها الطاقم الطبي أنه يخضع للعلاج لكن حالته لم تستقر بعد، تمهيدا لإخبارها بالحقيقة.

إعلان وفاة دلال عبد العزيز

وأعلن الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، رحيل الفنانة دلال عبد العزيز صباح اليوما حيث نعاها قائلًا: "أطيب وأحن قلب في الدنيا حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة

انا لله وانا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما.

ولحقت الفنانة دلال عبد العزيز بزوجها الفنان سمير غانم وسط صدمة للوسط الفني وحزن عارم من أصدقائهما الفنانين الذين نعوها من خلال حساباتهم الرسمية.