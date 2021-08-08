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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

شاطئ دمياط الجديدة المفضل للعائلات يفتقر للخدمات والتطوير

طريق شاطئ دمياط
طريق شاطئ دمياط

مدينة دمياط الجديدة إحدى المدن الجديدة التى تم انشائها منذ 41 عاما وهى مدينة متكاملة، وبرزت في مجالات العلم والطب والصناعة. وتحولت إلى منطقة جذب سياحي هامة؛ حيث شهدت إنجاز عملاق في مجال التطوير من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خاصةً مع افتتاح عدة مشروعات سكنية وخدمية ضخمة في الآونة الأخيرة.

 المدينة أنشئت بالقرار رقم 546 لسنة 1980 على مساحة  18 كم2 ووصل عدد سكان المدينة طبقا لآخر إحصاء إلى 170 ألف نسمة وتبلغ عدد الوحدات السكنية المنفذة بمعرفة الجهاز وجهات أخرى 33400 وحدة سكنية فضلا عن 44500 تم تنفيذها بمعرفة الأفراد.

تقع دمياط الجديدة على ساحل البحر المتوسط شمال محافظة دمياط الحالية وعلى بعد 4.5 كم من ميناء دمياط. ويمكن الوصول إلى المدينة بسهولة عن طريق الطريق الدولي الساحلي الذي يربط بين الشرق العربي والغرب العربي مروراً بسيناء.

ذلك الطريق يربط الغرب العربي بالشرق العربي عن طريق سيناء ويمتد بجوار شاطئ البحر المتوسط ويعبر من خلال شاطئ مدينة دمياط الجديدة وقد جعل ذلك الطريق حركة النقل والمواصلات أسهل بين مينائى دمياط الجديدة والأسكندرية وأسرع.ومن أشهر شوارعها شارع حسب الله الكفراوي (الصعيدي) وشارع 100 وشارع الجامعة والمنطقة المركزية

على الرغم من كونها مدينة متكاملة اى صناعية وسياحية الا ان الطابع الغالب عليها هو الطابع الصناعي نظرا لوجود المنطقة الصناعية بها ويوجد بها الكثير من المصانع اضافة الى وجد جامعه دمياط باغلب كلياتها اضافة الى ذلك وجود شاطئ المدينة .  .
 

تقول ايناس بيضون ،انة يتميز شاطئ دمياط الجديدة بالهدوء ولكنه مخمل ومعدم الخدمات حسب ماياكدة رواد الشاطئ ، بالمقارنة بشاطئ راس البر ، ولكن نظرا لهدوء المدينة فالكثير من العائلات يفضلن شاطئ دمياط. الجديدة.

وأشارت الى ان الشاطئ يحتاج بشكل دائم لاهتمام من قبل التنفيذيين بجهاز تعمير دمياط  الجديدة من حيث رفع القمامة بطول الشاطئ وتسوية الارض الرملية بالشاطى.

ويقول حمدى وهدان/ انه بالرغم من اهمية الشاطئ للدمايطة والمصطافين الا انه يعد من اهم الشواطئ ويعتبرا المتنفس الوحيد لسكان مدينة دمياط الجديدة والقري المجاورة لها.

وتابع أن الشاطئ ليس به باركننج للسيارات فنجد السيارات تقف على جانبي الطريق امام الشاطئ مما يرحم المواطنين من التنزه سيرا على الاقدام بطول الشاطئ وايضا يعيق الحركة المرورية سواء للسيارات المارة او للمواطنين

وطالبت شيماء جلال ، بضرورة تكثيف التواجد الامنى بطول الشاطئ وعمل دوريات ثابتة ومتحركة بطول الشاطئ لحماية المصطافين من رواد الشاطئ.

وأكدت أن حالات الغرق بالشاطئ ليست كبيرة بالمقارنة بشاطئ راس البر ولكن لايوجد مركز تجميع لاطفال التائهين بطول الشاطئ وانما يوجد مركز واحد لتجميع التائهين مما يزيد من التاخير  تسليم التائهين لذويهم .

ومن جانبه أكد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، ان هناك مرور يومى على شاطئ دمياط الجديدة والتنبيه على مسؤولي إدارات التنمية والكهرباء والتشغيل والصيانة والزراعة والأمن وكافة الإدارات المعنية بالجهاز، بتجهيز اليومى  لشاطئ المدينة لاستقبال المصطافين ، وإمداده بكل ما يلزم لاستقبال المصطافين مع استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية. وأوضح رجب، أنه جرى التعاقد مع 30 عامل إنقاذ، متواجدين بطول الشاطئ يوميا.
 

وأضاف رئيس الجهاز إلى أنه يتم التنسيق مع قسم شرطة المدينة وهيئة الإسعاف، وتم تجهيز نقاط تمركز وخيام لتجميع الأطفال التائهين، وتكثيف المتابعات الدورية للتأكد من الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية و الوقائية واتباع قواعد التباعد من خلال تنظيم المظلات بمسافات محددة.

كما ناشد رئيس الجهاز المواطنين، باتباع جميع التعليمات الصادرة فى هذا الخصوص، حفاظاً على سلامة الجميع والحد من تداعيات جائحة كورونا.

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شاطء جهاز دمياط الجديدة العائلات تطوير الشاطئ إدارة الشاطئ

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