خبيرة تغذية: الفولينك يُقلل الشهية لتناول السكريات.. فيديو

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الأناسيليم من أكثر الأعشاب التي تستمر في المعدة لفترة طويلة، وهذا يؤدي إلى تقليل الشهية، وهناك ضرورة لتناول عشب الفولينك لضبط مستوى السكر في الجسم، وبالتالي عدم الشهية لتناول السكريات بكثرة.



وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن خفض الوزن أمر ممكن بدون حرمان، وهذا الأمر يتمثل في تناول كافة أنواع الطعام، ولكن بكميات أقل، وبذلك لا يحرم مريض السمنة من أي نوع من الطعام، وهذا يقلل من إمكانية العودة للسمنة مرة أخرى، لأن خفض الوزن لا يحدث بسبب الحرمان.

وأشارت إلى أن تناول الطعام الذي يحتوي على سعرات حرارية عالية في الساعات النهارية لا يؤدي إلى زيادة الوزن في الغالب، لأن هذا الطعام يتم حرقه على مدى اليوم.





خبيرة تكشف سبب تصدر مصر الإحصائيات الدولية في الإصابة بمرض السمنة



وقالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن تناول نسبة عالية من الفولينك لا يؤدي إلى التفكير في تناول السكريات، مشددة على ضرورة عدم وضع مريض السمنة تحت ضغط حال الرغبة في خفض الوزن.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن مصر أصبحت تتصدر الإحصائيات الدولية في مرض السمنة بسبب تغير السلوكيات الشرقية، مثل عدم النوم مبكرًا، وتأخير تناول الوجبات الصحية.



وأضافت أن خفض الوزن يتمثل في معرفة الأسباب التي أدت لزيادة وزن المريض، ومن ثم تحديد الكورس المناسب، ثم المتابعة الطبية للمريض، معقبة: "مفيش حاجة اسمها تحديد كورس للمريض، وأسيبه يخس لوحده".