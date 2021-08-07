الأهلي وسيرامياكا كليوباترا.. عامر عامر يتعرض للطرد

تلقى عامر عامر حارس مرمى سيراميكا كليوباترا البطاقة الحمراء المباشرة، في المباراة التي تقام بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام الدولي “الأهلي وي” ضمن منافسات الجولة ال23 من بطولة الدوري الممتاز.

تدخل عامر عامر حارس مرمى سيراميكا كليوباترا على محمد شريف ولمس الكرة باليد من خارج منقة الجزاء، وأشهر حكم المباراة الطاقة الحمراء المباشرة في وجه عامر عامر في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

وأجرى هيثم شعبان التبديل الأول اضطراري، بخروج رجب بكار ونزول حمزة معوض الحارس الثاني لفريق كليوباترا.

حصل الأهلي على ركلة ركنة في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة مررها علي معلول٫ وصلت داخل منطقة الجزاء٫ وحدثت دربكة سددها ياسر ابراهيم بعد أن سقطت أمامه داخل مرمى سيراميكا.

حاول فريق سيراميكا كليوباترا أن يخترق دفاعات الأهلي ولكن لم يتمكن من الوصول الى الشناوي في هجمة خطيرة تهدد مرمى الأحمر.

وتمكن الأهلي تكرار الكرة ببراعة، وسجل الهدف الثاني في الدقيقة ١٤ من عمر المباراة عن طريق تمريرة رائعة من حسين الشحات، أسكنها الشباك شريف من لمسة واحدة.

ولكن قرر أمين عمر حكم المباراة العودة إلى تقنية الـ VAR، وألغى الهدف بسبب لمسة يد على محمد مجدي أفشة لاعب وسط الأهلي.



وضم التشكيل الأهلي:

محمد الشناوي في حراسة المرمي

ومعه محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشه وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف.



ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمدمحسن - عبد الله محمود.

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد توني - كوامي بونسو- ميدو جابر. خط الهجوم: أحمد ياسر ريان