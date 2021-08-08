أخبار التعليم|غدا.. بدء اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة الطاقة النووية بالضبعة.. تربية رياضية الفيوم استقبلت طلاب القدرات بالورود والشيكولاتة.. التعليم: استمرار تلقي تظلمات الدبلومات

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

فعلت جامعة حلوان، عدة آليات لسداد مصاريف اختبار القدرات لطلاب شهادة الثانوية العامة 2021-2022، للراغبين فى خوض الاختبار للالتحاق بإحدى الكليات.

تشارك جامعة عين شمس في الدورة التاسعة من المعرض والملتقى الدولي للتعليم العالي والتدريب EDU GATE 2021 والذي يعقد في الفترة من ٩-١١ أغسطس ٢٠٢١ بفندق دوسيت تاني ليك فيو بالتجمع الخامس - القاهرة الجديدة تحت شعار الجامعة، " Your Gate To Excellence"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات التكنولوجية تقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة ٢٠٪ من إجمالي عدد المقبولين، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها، ونظام الخمس سنوات أو ما يعادلها.

أعلن الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، عن بدء تلقي طلبات التحويل ونقل القيد من وإلى كليات الجامعة ومعاهدها في العام الجامعي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ اعتباراً من اليوم السبت وحتي الخميس ١٦ سبتمبر.

أوضحت وزارة التربية و التعليم الفني، أن أعمال استقبال طلبات الاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات الدبلومات الفنية بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) الدور الأول عام 2020/2021، مستمرة حتى الخميس الموافق 12 أغسطس 2021.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواعيد اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة في مطروح للعام الدراسي 2021/2022، إلكترونيًا يومي الأحد والإثنين 8 و 9 أغسطس الحالي بمراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات التعليمية.

يستعد الطلاب لانطلاق التنسيق والذي من المقرر أن يبدأ بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة ،ومن المقرر أن يتم تسليم أوراق الترشيح للطلاب ومن ثم التقديم للكليات.

استقبلت كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم ، طلابها اليوم فى اول أيام اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الذين تم تسجيلهم عبر موقع التنسيق الخاص بالمجلس الأعلى للجامعات، حيث توافد الطلاب على الكلية منذ الصباح الباكر لأجراء الأختبارات فى القاعات المجهزة للاختبارات بالكلية، تحت رعاية الدكتور محمد أبو الغار القائم باعمال رئيس جامعة الفيوم ، وأشراف الدكتور حمدى نور الدين عميد كلية التربية الرياضية بجامعة الفيوم، حيث شهدت الأختبارات توافد أعداد كبيرة من الطلاب على الكلية لأجراء أختبارات القدرات .

انطلقت اليوم أول أيام اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المؤهلة للالتحاق بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية، وتأتي الاختبارات تحت رعاية الدكتور هشام عبد الخالق رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية.