شاهد.. رئيس جامعة جنوب الوادي يوقع عقوبات رادعة على أطباء واقعة نقل مريض بسيارة نقل

قرر الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي ، إنهاء نيابة أطباء نوبتجية مستشفى الحرم الجامعي يوم الأربعاء، لسوء التصرف مع مريض مصاب بطلق ناري وترك ذويه ينقلونه بشكل عشوائي.



جاء ذلك بعد واقعة نقل مريض من مستشفى قنا الجامعي عبر سيارة نقل و معلق له محلول إلي مستشفى قنا العام ، و التي تسببت في حالة من الغضب و الاستياء بين المواطنين.

كما قرر رئيس الجامعة ، وقف المدرس المساعد و المدرس النوبتجي ، عن العمل لمدة ٣ أشهر، ومخاطبة شركة الأمن المسئولة عن حراسة المستشفيات بإنهاء خدمة مشرف الأمن و كذلك أفراد أمن البوابة للسماح للسيارة بالخروج من مستشفى الجامعة بدون تنسيق .

وقال رئيس الجامعة ، إن الجامعة لا تخفى أى حقائق و من يخطئ يتحمل خطأه خاصة تجاه أهالينا المرضى، وكان لابد من اتخاذ قرار فوري بشأن التصرف غير المسئول من أطباء نوبتجية مستشفى الحرم الجامعي.

جدير بالذكر أن رئيس الجامعة اصطحب فريق من كبار الاستشاريين في ٤ تخصصات جراحية مختلفة، لمناظرة حالة المصاب بالعناية المركزة بـ مستشفى قنا العام .

نقل مريض بسيارة نقل من مستشفى قنا الجامعي

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