مستشفيات قنا الجامعية الأولى بين الجامعات المصرية في برنامج تدريبي للأطقم الطبية

حصلت المستشفيات الجامعية بـ جامعة جنوب الوادي بقنا، على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في البرنامج التدريبي الخاص و رفع الكفاءة التدريبية للأطقم الطبية.



و قال الدكتور أحمد علي عامر ، مدرس طب و جراحة العيون بكلية طب قنا ، منسق البرنامج بـ جامعة جنوب الوادي، إن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة الدولة و وزارة التعليم العالي و المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للنهوض بمستوى التدريبي الخاص بالأطقم الطبية وخاصة الاطباء المقيمين و ذلك بالتنسيق مع بنك المعرفة المصري وشركة Incision academy الهولندية.

و أضاف عامر ، شارك في هذا البرنامج التدريبي جميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية و جاء ترتيب جامعة جنوب الوادي الأول بمشاركة أكثر من 120 طبيب حصلوا على أكثر من 480 كورس تدريبي.

و أشار الدكتور علي عبدالرحمن غويل، عميد كلية الطب و رئيس مجلس الإدارة، إلي أن مشاركة المستشفيات الجامعية بقنا في هذا البرنامج التدريبي ضمن خطتها جامعة جنوب الوادي التي تسعى بها للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة الخدمات الصحية و التي تحظى باهتمام بالغ ومتابعة مستمرة من قبل الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة.

و قرر الدكتور محمد يوسف ، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، صرف مكافأة تشجيعية للأطباء المشاركين في البرنامج سعياً من إدارة المستشفيات لزيادة إقبال الأطقم الطبية على مثل هذه البرامج التدريبية التي ترعاها الدولة وتشجعها الجامعة .