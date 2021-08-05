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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة جنوب الوادى يستقبل أوائل الجمهورية بدبلوم المدارس التجارية المتقدمة

استقبال أوائل الجمهورية
استقبال أوائل الجمهورية بمدارس التجارة المتقدمة

استقبل الدكتور يوسف غرباوى ، رئيس جامعة جنوب الوادى ، طالبات مدرسة قنا التجارية المتقدمة، أصحاب المراكز الستة علي مستوى الجمهورية بالتعليم التجارى" نظام الخمس سنوات".

تضمنت قائمة المكرمين كل من: اسراء ياسر حسنى 97,78% ، اسراء منصور على 97,33% ، ايمان حسن خلف الله 97,33% ، خلود محمد حسين 97,33% ، آيه سيد محمد على97,11% ، إيمان سيد أحمد على 96,89% ، إلى جانب الطالبة سارة منصور أمين "مبادرة أفعل خير" و الطالبة بذات المدرسة.

 

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هنأ رئيس الجامعة ، الطالبات علي تفوقهم العلمى ، ودار نقاش حول دور العلم في النهوض بالأمم و المجتمعات، مؤكداً دعم الجامعة المستمر للنابغين و أصحاب الأفكار التى تبنى ولا تهدم.


وأشاد رئيس الجامعة، بدور القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، في فتح آفاق جديدة سمحت للشباب الواعى و المثقف أن يمارس حقوقه الديمقراطية تحت مظلة الولاء للوطن.

حضر لقاء التكريم، الدكتور أحمد كمال، نائب رئيس الجامعة، و يوسف أبوالوفا، منسق عام اللقاء، وسعيد عبدالمولي، مدير إدارة المدرسة ، و محمد النجار ، المشرف بالمدرسة.

وحرصت الطالبات على زيارة مكتبة القبة، أقدم المكتبات الجامعية بمصر، داخل كلية الآداب بقنا، عقب استقبال الدكتور صلاح سليم، عميد الكلية لهم.

استقبال أوائل الجمهورية بمدارس التجارة المتقدمة

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