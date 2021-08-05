رئيس جامعة جنوب الوادى يستقبل أوائل الجمهورية بدبلوم المدارس التجارية المتقدمة

استقبل الدكتور يوسف غرباوى ، رئيس جامعة جنوب الوادى ، طالبات مدرسة قنا التجارية المتقدمة، أصحاب المراكز الستة علي مستوى الجمهورية بالتعليم التجارى" نظام الخمس سنوات".

تضمنت قائمة المكرمين كل من: اسراء ياسر حسنى 97,78% ، اسراء منصور على 97,33% ، ايمان حسن خلف الله 97,33% ، خلود محمد حسين 97,33% ، آيه سيد محمد على97,11% ، إيمان سيد أحمد على 96,89% ، إلى جانب الطالبة سارة منصور أمين "مبادرة أفعل خير" و الطالبة بذات المدرسة.



هنأ رئيس الجامعة ، الطالبات علي تفوقهم العلمى ، ودار نقاش حول دور العلم في النهوض بالأمم و المجتمعات، مؤكداً دعم الجامعة المستمر للنابغين و أصحاب الأفكار التى تبنى ولا تهدم.



وأشاد رئيس الجامعة، بدور القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، في فتح آفاق جديدة سمحت للشباب الواعى و المثقف أن يمارس حقوقه الديمقراطية تحت مظلة الولاء للوطن.

حضر لقاء التكريم، الدكتور أحمد كمال، نائب رئيس الجامعة، و يوسف أبوالوفا، منسق عام اللقاء، وسعيد عبدالمولي، مدير إدارة المدرسة ، و محمد النجار ، المشرف بالمدرسة.

وحرصت الطالبات على زيارة مكتبة القبة، أقدم المكتبات الجامعية بمصر، داخل كلية الآداب بقنا، عقب استقبال الدكتور صلاح سليم، عميد الكلية لهم.

استقبال أوائل الجمهورية بمدارس التجارة المتقدمة

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