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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يشهد افتتاح تركيب 410 وصلات مياه منزلية بـ قرية رفاعة

افتتاح أعمال تركيب
افتتاح أعمال تركيب وصلات مياه لقرية رفاعه

افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، أعمال احلال و تجديد خطوط مياه الشرب المتهالكة بقرية رفاعه و نجع خيرية بمركز فرشوط بطول ٣٤٠٠م و و المنفذة من قبل مؤسسة الزهروان للتنمية المستدامة بالتعاون مع  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا.


جاء ذلك بحضور المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، و المهندس عبده صالح ، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة و حسين الباز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي و حسن دياب، نائب مدير المشروعات التنموية بمؤسسة الزهروان.

 

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استمع الداودي ، خلال الافتتاح إلي جهود مؤسسة الزهروان في استبدال خطوط  شبكة مياه  الشرب بطول ٣٤٠٠ م٢ و التي تم تركيبها وفقا للاشتراطات الفنية و المواصفات المصرية وذلك للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين، بالإضافة إلي جهود المؤسسة في تركيب ٤١٠ وصلة منزلية للاسر الفقيرة والمستحقة من خلال التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، فضلا عن دورها في مد خطوط مياه عمومية لمناطق المحرومة من المياه النقية بقريتي حاجر الجبل و جزيرة الحمودى بمركز الوقف بطول ٢٠٠٠ متر طولى.


وأشاد الداودي، بالجهود التي تبذلها موسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية التي تسعي اليها الدولة المصرية للارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين لا سيما البسطاء منهم وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الخاصة برفع العبء عن كاهل الفئات المستحقة والاكثر احتياجا بمختلف ربوع الوطن.


و أشار محافظ قنا ، إلي أن هناك العديد من المشروعات التنموية التي سيتم تنفيذها بشتي القطاعات الخدمية  من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروع تنمية وتطوير الريف المصري، مؤكداً أن القري سوف تشهد طفرة غير مسبوقة في غضون الثلاثة سنوات القادمة.

 

كما استمع الداودي، من أهالي القرية للعديد من المطالب التي وعد ببحثها  و دراسة إمكانية تطبيقها، مؤكداً أن هناك العديد من قنوات التواصل التي تتيحها المحافظة للاستماع إلي شكاوي المواطنين و التي يأتي في مقدمتها اللقاء اليومي مع المواطنين بمقر مكتبه.

 

و أعرب المواطنين، عن بالغ سعادتهم لما لمسوه من سعة صدر للمحافط في الاستماع إلي مطالبهم و لجهوده المبذولة في متابعة المشروعات.

 

 

افتتاح أعمال تركيب وصلات مياه لقرية رفاعه

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محافظ قنا مياة الشرب قنا فرشوط الصرف الصحى

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