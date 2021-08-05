جامعة جنوب الوادي تنظم قافلة شاملة بقرية القلمينا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

نظمت جامعة جنوب الوادي ، قافلة شاملة بقرية القلمينا التابعة لمركز الوقف بمحافظة قنا ، و ذلك في إطار المشاركة المجتمعية للجامعة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تستهدف تطوير الريف المصري.

و أكد الدكتور يوسف غرباوي ، رئيس الجامعة ، أهمية مبادرة تطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، و التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري الذي كان خير مساند للدولة المصرية في معركتها نحو البناء والتنمية.



وأشار رئيس الجامعة ، إلى حرص الجامعة على توجيه القوافل الشاملة للقرى التي تستهدفها المبادرة لتقدم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب صحية و اجتماعية ورياضية بما يساهم في بناء الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية.

كما أشاد الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و البيئة ، بجهود القيادة السياسية في تدشين مبادرة "حياة كريمة" التي تسعى لإحداث تغيير ملموس في حياة المواطنين خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن الجامعة بقيادة الدكتور يوسف غرباوي تسخر كافة إمكانياتها للمشاركة في المبادرة الرئاسية التي سيسجلها التاريخ بأحرف من نور كونها تساهم في تغيير وجه الحياة داخل القرى المستهدفة.

وأشار نصارى ، إلى أن القافلة التي نظمتها الجامعة داخل قرية القلمينا بمحافظة قنا شملت قوافل للتوعية الصحية والرياضية والاعلامية إلى جانب القوافل البيطرية و الزراعية التي تستهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة و المحاصيل.

و أضاف نائب رئيس الجامعة ، بأن القافلة الرياضية شارك فيها طلاب كلية التربية الرياضية تحت اشراف الدكتور منتصر سعدى أحمد ووالدكتورة مها هانى الدسوقى، حيث تم توعية المشاركين بأهمية الرياضة و التربية الرياضية فى تحسين الحالة الصحية وتقليل الاصابة بالأمراض و علاجها كعلاج السمنة و النحافة مع التأكيد على ضرورة ممارسة بعض الأنشطة و المهارات الرياضية لدورها الهام في تنشيط العقل والجسم.

كما تم تنظيم قافلة اعلامية شارك فيها الدكتور وليد كمال ، المعيد بكلية الاعلام ، للتعريف بمفهوم الشائعات و أسبابها و تناولت أهم الشائعات اثتاء ازمة فيروس كورونا و دور وسائل التواصل الاجتماعى و وسائل الاعلام في الترويج للشائعات مع تقديم الحلول و المقترحات للتعامل مع الشائعات.

فيما جرى تنظيم حملة توعوية لمتطوعى مركز الإدمان بـ قنا ، عن كيفية مجابهه الإدمان وخطورته على المجتمع وتم توزيع المنشورات التوعوية و المطويات التى توضح حرص الدولة على مجابهة ظاهرة الإدمان.

وجرى عقد ندوات تثقيفية وتوعوية لأهالي القرية صحياً عن تعريف العدوي وأنواعها ، و فيروس كورونا و التغذية أثناء الإصابة بفيروس كورونا، و التغذية الصحية السليمة و النظافة الشخصية و توعية الأهالي بأمراض الضغط والسكر وفيروس كورونا و الكبد الوبائي.

وجري قياس السكر والضغط لـ ٢٥ شخص من أهالي القرية بمشاركة وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ورالدكتورة حياة أبوالعزايم بيومي، رئيس قسم التمريض الباطني والجراحي، و الدكتورة ايمان عبدالمبدي علي، بقسم التمريض الباطني و الجراحي.

كما نظمت الجامعة ، قافلة زراعية شارك فيها من كلية الزراعة، الدكتور محمد شعبان حماد، و الدكتور حسنى مبارك فراج، تناولت أهم المشاكل الزراعية في القرية، و توعية المواطنين وتعريفهم ببعض البرامج السمادية للمحاصيل المزروعة في القرية و أساليب التسميد الحديثة و أهمية رفع كفاءة الأسمدة العضوية، بالإضافة إلى توعية المواطنين عن دودة الحشد الربيعى وطرق العلاج و المقاومة، و عن أبرز المشكلات التي تواجه المزارعين في القرية وطرق علاجها.

وفى نفس السياق ناظرت القافلة البيطرية بإشراف الدكتور عبد الناصر عبدالمنعم عزب، و بمشاركة الدكاترة محمود حامد صبرة و الحسينى البدرى و أحمد سعد و إبراهيم محمد ابراهيم و عبدالرحمن عطية و أسماء فراج و سيد مقدام وصال عبداللطيف و محمد محسن قناوى، ١٧٧ حالة من الأبقار و الجاموس و الأغنام والدواب، حيث تم توقيع الكشف الطبي والعلاج فى تخصصات الباطنة والجراحة و الولادة و الكشف بالسونار للحالات التناسلية فى الأفراس و الأبقار و إجراء بعض العمليات الجراحية في الدواب، كما تم توقيع الكشف الطبي والعلاج لـ ٢٠٠ من أنواع الطيور وتقديم النصح و الإرشاد فى مجال تسمين العجول .

قافلة شاملة بقرية القلمينا

0_WhatsApp Image 2021-08-04 at 6_53_41 PM

0_WhatsApp Image 2021-08-04 at 6_53_40 PM

0_WhatsApp Image 2021-08-04 at 6_53_44 PM (1)

0_WhatsApp Image 2021-08-04 at 6_53_39 PM

0_WhatsApp Image 2021-08-04 at 6_53_53 PM