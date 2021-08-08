بأداء متميز يدعو للفخر .. مصر تحصل على 6 ميداليات بأولمبياد طوكيو.. ونواب: فوز فريال أشرف بـ ذهبية الكاراتيه أعاد البسمة للرياضة المصرية .. وحققنا رقما قياسيا فى هذه الدورة

المصريين الأحرار يهنئ أبطال مصر بميداليات طوكيو.. ويدعو للمزيد من النجاحات

فوز فريال أشرف بـ ذهبية الكاراتيه .. علاء عابد: بنت مصر تعيد البسمة للرياضة المصرية

وكيل لجنة القوى العاملة: مصر تحقق رقما قياسيا غير مسبوق فى الدورة الأولمبية

قدم شباب مصر أداء مشرف في أولمبياد طوكيو 2020 حيث فازت مصر بـ 6 ميداليات منها ذهبية وفضية اليوم و٤ ميداليات برونزية في طوكيو 2020 أولاها كانت من نصيب هداية ملاك في التايكوندو وزن أقل من 67 كجم ،والثانية لسيف عيسى في التايكوندو وزن أقل من 80 كجم ، والثالثة لمحمد إبراهيم السيد "كيشو" في المصارعة الرومانية وزن 67 كجم ، والرابعة لجيانا لطفي في الكاراتيه وزن أقل من 61 كجم.

وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة لابنة مصر البارة فريال أشرف ، وذلك لحصولها على الميدالية الذهبية في الكارتية ببطولة الأوليمبياد.

هذا وحرص الرئيس ايضا حرص على دعم منتخب مصر لكرة اليد عقب الخسارة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وقالت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي: “أبنائي شباب مصر أبطال المنتخب الوطني لكرة اليد.. أعتز بكم وبأدائكم المتميز وأشيد بما تحلى به الفريق من روح تنافسية وأخلاق رفيعة خلال المشاركة بأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠”.

وأضافت الصفحة الرسمية: “كما أؤكد أن وطنكم الغالي ينتظر منكم مزيداً من الإصرار والتحدي والجهد لمواصلة مسيرة البطولات والإنجازات ورفع راية الوطن في المحافل الدولية. متمنياً لكم كل التوفيق في المنافسات والبطولات القادمة”.

وفي هذا الغطار هنئ حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، القيادة السياسية المصرية نجاح شبابنا في طوكيو ٢٠٢٠ وحصد عدد من الميداليات هو الأكبر في تاريخه الأوليمبي.

وقال الحزب في بيان له، إن شباب مصر الواعد استطاع في كرة اليد وهي لعبة جماعية تحقيق نجاحا ملموس والصعود لدور الأربعة لأول مرة في تاريخه في الأوليمبي، مما يعكس عزيمة وتحدى وإصرار أبناءنا.

وأضاف، أننا نفخر بابنة مصر فريال أشرف التي حصدت الميدالية الذهبية لتؤكد للعالم أجمع أن فعالية المرأة المصرية ودعم القيادة السياسية للشباب عموما ورعايته للرياضة واستغلال طاقات الشباب لحصد النجاحات.

وأعرب الحزب عن تمنياته التوفيق والنجاح لكل شباب مصر في المنافسات المقبلة، مناديا بضرورة العمل على التجهيز للمنافسات اللاحقة من الآن وإعداد كوادر واعدة لحصد الميداليات في الأولمبيات المقبلة.

وهنأ النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية والشعب المصري بفوز لاعبة الكاراتيه فريال أشرف بأول ميدالية ذهبية لمصر في طوكيو 2020.

وأكد النائب علاء عابد النائب الاول لرئيس البرلمان العربي فى بيان صحفى له، أن تتويج اللاعبة المصرية فريال أشرف بالميدالية الذهبية اليوم أعاد البسمة على وجوه المصريين قائلا: بنت مصر تعيد البسمة للرياضة المصرية وللجماهير المصرية.

مشيرا إلى أن حصد مصر 6 ميداليات في طوكيو 2020 يعد أعلي حصيلة متنوعة من الميداليات في دورة واحدة حققتها مصر.

وأكد النائب علاء عابد، أن اللاعبة فريال أشرف حصدت في اليوم قبل الأخير لأولمبياد طوكيو علي الميدالية الذهبية مما يؤكد أن المصريين قادرون على صنع المعجزات حتي في اللحظات الأخيرة.

وأشاد النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لحزب الحرية المصرى، بما قامت به البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو، وحصولها على عدد 6 ميداليات، قائلا :« إنه للمرة الأولى منذ عام 1928 لم تحصد فيه مصر ذلك العدد من الميداليات»، مؤكدا مصر حققت رقم قياسي وتسطر بإنجازاتها تاريخا غير مسبوق فى تاريخ مشاركات مصر الدورة الأولمبية.

وتقدم مهنى فى بيان صحفى له، بخالص التهانى لللاعبين وهم فريال أشرف لاعبة الكاراتيه، وحصولها على الميدالية الذهبية، واللاعب أحمد الجندى، في الخماسى الحديث وحصوله على الميدالية الفضية، واللاعبين هداية ملاك لاعبة التايكوندو وسيف عيسى بطل التايكوندو ، ثم محمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة وجيانا فاروق لاعبة الكاراتيه، وحصولهم 4 ميداليات برونزية.

كما أشاد مهنى، بلاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد واحتلاله المركز الرابع بأولمبياد طوكيو، قائلا « تمثيل مصر فى المحافل الدولية والحصول على الميداليات والوصول للمراكز الأولى هو تأكيد على اهتمام مصر بشبابها، ونجاح للمنظومة الرياضية فى مصر وبناء للإنسان المصرى»، مضيفا أن البعثة المصرية قفزت للمركز الـ 53 فى ترتيب الدول المشاركة الذي تتصدره البعثة الصينية برصيد 87 ميدالية، ثم أمريكا برصيد 107 ميداليات ثم اليابان.

