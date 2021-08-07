بعد حصولها على 6 ميداليات.. نائب: مصر تحقق رقما قياسيا غير مسبوق فى الدورة الأولمبية

أشاد النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لحزب الحرية المصرى، بما قامت به البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو، وحصولها على عدد 6 ميداليات، قائلا :« إنه للمرة الأولى منذ عام 1928 لم تحصد فيه مصر ذلك العدد من الميداليات»، مؤكدا مصر حققت رقم قياسي وتسطر بإنجازاتها تاريخا غير مسبوق فى تاريخ مشاركات مصر الدورة الأولمبية.

وتقدم مهنى فى بيان صحفى له، بخالص التهانى لللاعبين وهم فريال أشرف لاعبة الكاراتيه، وحصولها على الميدالية الذهبية، واللاعب أحمد الجندى، في الخماسى الحديث وحصوله على الميدالية الفضية، واللاعبين هداية ملاك لاعبة التايكوندو وسيف عيسى بطل التايكوندو ، ثم محمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة وجيانا فاروق لاعبة الكاراتيه، وحصولهم 4 ميداليات برونزية.

كما أشاد مهنى، بلاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد واحتلاله المركز الرابع بأولمبياد طوكيو، قائلا « تمثيل مصر فى المحافل الدولية والحصول على الميداليات والوصول للمراكز الأولى هو تأكيد على اهتمام مصر بشبابها، ونجاح للمنظومة الرياضية فى مصر وبناء للإنسان المصرى»، مضيفا أن البعثة المصرية قفزت للمركز الـ 53 فى ترتيب الدول المشاركة الذي تتصدره البعثة الصينية برصيد 87 ميدالية، ثم أمريكا برصيد 107 ميداليات ثم اليابان.