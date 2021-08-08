ضبط مسجل خطر وبحوزته 30 طربة حشيش بقصد الاتجار فى الغربية

تمكن ضباط وأمناء كمين شبرا العلوى التابع لدائرة سمنود، من ضبط مسجل خطر وبحوزته 30 طربة حشيش بقصد الاتجار فيهم .

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مباحث مرور سمنود، بورود بلاغا من قوة مرور شبرا العلوى بأشتباههم فى أحد الأشخاص يدعى " م. ا .ع" فى الثلاثينات من العمر وعند تفتيشه كان بحوزته 30 طربة حشيش.

وبالتحقيق معه تبين أنه مسجل خطر وكان فى طريقه إلى محافظة أسيوط لتسليم المواد المخدرة .

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والتحفظ على المواد المخدرة، وإيداعه فى ديوان عام قسم سمنود، وتحرر محضر بالواقعة لاخطار النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية .