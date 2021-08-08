يمكنك رؤيتها مرة واحدة فقط.. كيفية إرسال صور مشفرة في واتسآب

قدم تطبيق الدردشة الأشهر في العالم واتسآب في الفترة الأخيرة عددا كبيرا من ميزات الخصوصية كان على رأسها ميزة الرسائل المختفية وغيرها، ومؤخرا ، أطلق واتسآب ميزة خارقة لتأمين الصور والفيديوهات للحفاظ على خصوصية وأمان مستخدمي واتسآب.



وتوفر ميزة واتسآب التي تم إطلاقها مؤخرا تحت اسم View Once أى العرض مرة واحدة تشفير كامل وحقيقى لكل مستخدمي تطبيق واتسآب، حيث تتعلق هذه الميزة بالصور ومقاطع الفيديو المتبادلة، وتشفيرها تشفيرا كاملا.



وتتشابه ميزة واتساب View Once أوالعرض مرة واحدة، مع كيفية عمل ميزة الوسائط المنتهية الصلاحية في تطبيقى إنستجرام و سناب شات، حيث ستختفي ملفات الوسائط بمجرد تفعيل الخاصية، بعد أن يفتحها المتلقي ويترك الدردشة.



وبحسب موقع فإنه على الرغم من أن ميزة الرسائل المختفية على واتسآب تستمر حتى 7 أيام وبعدها يتم حذفها إلا أن ميزة View Once تمكن المستخدمين من رؤية الصور والفيديوهات مرة واحدة فقط، ولتفعيلها على هاتفك يجب اتباع الآتي :



1. لإرسال الصور ورسائل الفيديو "للعرض مرة واحدة" في دردشة فردية أو مجموعة ، عليك فتح الدردشة المعنية.

2 . اضغط على أيقونة الكاميرا واختر ما إذا كنت تريد التقاط صورة جديدة أو ببساطة إرسالها من خلال معرض هاتفك الذكي أو الألبومات.

3. بمجرد تحديد الصورة أو مقطع الفيديو ، سترى أيقونة دائرية في المنتصف. اضغط عليها ثم اضغط على إرسال.



4. قم بإرسال الصورة أو مقطع الفيديو إلى صديقك الذي يمكنه مشاهدته مرة واحدة فقط،وعلى الرغم من أن الميزة رائعة ، إلا أنه لا يزال هناك خطر إذ قد يقوم المستقبل بأخذ لقطة شاشة لها.